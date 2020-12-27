محافظ الشرقية يشدد على ضروة تضافر الجهود لمواجهة الموجه الثانية من كورونا

الشرقية - إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة تضافر جهود كافة الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية والخاصة والمجتمع المدنى لمواجهة الموجه الثانية من فيروس كورونا المستجد، لتقديم خدمات صحية أفضل للمصابين بمستشفيات العزل بنطاق المحافظة، مؤكدا استعداد المحافظة الدائم لتوفير كافة سبل الدعم لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضي.

وتنفيذا لتوجيهات محافظ الشرقية وفى إطار المشاركة المجتمعية وتضافر كافة الجهود لرفع كفاءة الخدمات الطبية بالمحافظة اجتمع الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بعدد من أساتذة جامعة الزقازيق المتطوعين لدعم القطاع الصحى بالمحافظة بحضور الدكتور محمد بركه عميد كلية الصيدلة الأسبق و الدكتور مجدى الحسينى أستاذ العلاج الطبيعى وعميد كلية التربية الرياضية السابق و الدكتور علاء خليل أستاذ الجراحة بكلية الطب و الدكتور ناجى فوزى أستاذ الأمراض النفسية بكلية الطب جامعة الزقازيق، والدكتور عصام فرحات مدير عام الطب العلاجى والدكتور محمد الناجى مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الشؤون الصحية.

وخلال الاجتماع تم مناقشة آليات التعاون المشترك بين أساتذة الجامعة، ومديرية الشؤون الصحية للاستفادة القصوى من هذه المبادرة، بتعظيم الخدمات الطبية بالمستشفيات المركزية ببلبيس وفاقوس، والدعم بالقوى البشرية من أساتذة الجامعة، لتفعيل الأقسام الطبية فى التخصصات النادرة مثل المخ والأعصاب، والأوعية الدموية، والقلب والصدر، مع تقديم الاستشارات الطبية، والتدريب اللازم للفرق الطبية بكافة مستشفيات.

وشدد محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على قاعات الأفراح ومراكز الدروس الخصوصيه للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، قامت رئاسة حى ثان الزقازيق بفض مركز للدروس الخصوصية داخل أحد النقابات المهنيه بنطاق حى ثان وتم فض التجمعات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما قامت رئاسة الحى بغلق مركز للدروس الخصوصيه بشارع لبنان خلف مدرسه اللغات بنات بمنطقه القومية وذلك فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا حرصا على صحة وسلامة الطلاب.

وقامت رئاسة حى أول الزقازيق بغلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بشارع مسلم زيدان بمنطقه الحناوى وتم تفريق الطلاب حرصا على سلامتهم من العدوى بفيروس كورونا.

وشنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حمله للتأكد من مواعيد الغلق المحددة للورش الحرفية والمحال التجارية ورفع الإشغالات بمناطق المرور وقامت الحملة بمصادره 25 شيشه من 2 مقهى مخالف بقريه بردين وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

ونفذت رئاسة مركز ومدينه ديرب نجم حمله للمرور على الكافتريات والمقاهى فتم المرور على 4 كافتريات بنطاق المدينة وتم مصادرة الشيشه منها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملة على المقاهى والكافتريات ورفع الاشغالات المخالفه بمنطقه أبو سمران وتم تحرير 14 محضر اشغال طريق و51 حالة ضبط اشغال طريق و52 إشغال طريق 2 محضر لمقاهى مخالفه وتم مصادرة 19 شيشه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كما توجهت الحمله للمرور على 3 قاعات للأفراح بنطاق المدينة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الإحترازية وتم التأكد من عدم وجود أى تجمعات بداخل تلك القاعات حرصا على سلامة المواطنين من الإصابه بفيروس كورونا.

وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية فى شن حملاتها المفاجئة لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة الاستمرار في تكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخدمية والشبابية والقري والشوارع والميادين ودور العبادة ومواقف السيارات ومحطات السكة الحديد وماكينات الصرافة بالتنسيق والمشاركة بين مديريات ( الصحة - الطب البيطري - الزراعة - التضامن الإجتماعي ) وذلك لتوفير بيئة صحية وآمنه لضمان سلامة المواطنين وتفعيلاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وتنفيذا لتوجيهات محافظ الشرقية أكد المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة قيام إدارة المكافحة الحقلية بالمديرية بتشكيل مجموعات عمل وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بديوان عام المديرية وإدارات ومكاتب (الزقازيق - أولاد صقر – صان الحجر – القنايات) الزراعية ومبني إدارة كهرباء مدينة القنايات، حيث شملت أعمال الرش والتطهير المباني من الداخل والخارج والأسطح والمكاتب والطرقات والسلالم ودورات المياه والمخازن.

وكد وكيل وزارة الزراعة استمرار التعاون مع كافة المديريات الخدمية والهيئات لإجراء أعمال التطهير والتعقيم بها بصفة دورية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمواطنين متلقي الخدمة وللعبور من هذه الجائحة بسلام.



أعمال التطهير