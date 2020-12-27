محافظة الإسكندرية: طرح مناقصة عامة لرصف الطرق والأرصفة بنطاق حى المنتزه

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت محافظة الإسكندرية، ممثلة فى الإدارة العامة للشئون المالية، عن طرح عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حى المنتزة أول، وذلك فى مناقصة عامة، يوم الأحد، الموافق 3 يناير القادم.

وأشارت محافظة الاسكندرية، فى بيان لها اليوم، أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنية، وقيمة مبلغ التأمين المؤقت 70 ألف جنية، وتقدم طلبات شراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية، الكائن بجوار مدخل سموحة أمام الغابة الترفيهية، ويسدد التأمين المؤقت الخاص بالعملية طبقا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.

على أن يكون آخر موعد لتقديم العطاءات، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، بإدارة التعاقدات فى الميعاد المحدد، وتتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018، ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم التعاقدات، التى تبرمها الجهات العامة، والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.