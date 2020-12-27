اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 ديسمبر 2020 09:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كبار مسؤولى الصحة بأمريكا يحذرون من زيادة أعداد اصابات كورونا بعد الأعياد

الأحد، 27 ديسمبر 2020 08:33 م
كبار مسؤولى الصحة بأمريكا يحذرون من زيادة أعداد اصابات كورونا بعد الأعياد كورونا - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذر مسؤولو الصحة الأمريكيون الحاليون والسابقون اليوم الأحد المواطنين الأمريكيين من احتمال حدوث زيادة كبيرة في عدد حالات الإصابة بكوفيد 19 بعد عطلة أعياد الميلاد.
وحذر أنتوني فاوتشي، كبير أطباء الأمراض المعدية بالحكومة في حوار تلفزيوني "قد يكون هناك زيادة تتبعها زيادة في الإصابات" في الطريق بعد فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.
وحذر فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، من وصول الولايات المتحدة لـ"نقطة حرجة للغاية" في مكافحة الوباء بعد أن تجاهل العديد من الأمريكيين توجيهات تجنب السفر.
وانتعشت حركة الطيران مؤخرًا بينما ظل أقل بكثير من مستويات العام الماضي، وتظهر الأرقام الصادرة عن إدارة أمن النقل أن أكثر من مليون شخص انتقلوا عبر نقاط التفتيش في المطارات الأمريكية خلال خمسة من الأيام التسعة الماضية لقضاء العطلات وخلالها.


أمريكا

كورونا

كورونا فى أمريكا

إصابات كورونا بأمريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نصب تذكارية لتخليد ضحايا كورونا فى أمريكا.. لوحة عملاقة لطبيب توفى بالوباء فى نيويورك.. 260 ألف علم أبيض فى حديقة بواشنطن لتذكر المعركة ضد الفيروس.. وكراسى فارغة أمام مكاتب حكومية بداكوتا لتكريم ضحايا الجائحة

الخميس، 24 ديسمبر 2020 06:00 م

وفيات كورونا فى أمريكا تتجاوز 3000 لثالث يوم على التوالى

الجمعة، 18 ديسمبر 2020 04:00 م

العاملون بالرعاية الصحية فى المقدمة ..اللقاح بداية طريق القضاء على كورونا فى أمريكا ..ألبوم صور

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 09:00 م

البيت الأبيض: وصلنا إلى بداية نهاية جائحة فيروس كورونا فى أمريكا

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 01:26 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة