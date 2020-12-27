فض حفلى زفاف وتفريق المعازيم من قاعتى أفراح بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

وجه نبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، جهازه التنفيذى لتفعيل القرارات الصادرة بشأن منع حفلات الزفاف بقاعات الأفراح.

وتمكنت الحملة برئاسة محمد العوضى نائب رئيس المركز، العميد عاطف هيكل رئيس شرطة المرافق، والضباط والأمناء والأفراد بالقسم، وماهر السيد رئيس الوحدة المحلية بالزنكلون، من فض حفلى زفاف وتشميع القاعات بطريق الأحرار، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الكتاب الدورى رقم 37 لسنة 2020 بالتشديد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى مديريات الخدمات والهيئات بالالتزام الكامل بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال تنفيذ التعليمات التالية بكل دقة وحزم، وتنظيم العمل بالجهاز الإدارى للدولة خلال الفترة القادمة، ليكون بتخفيض أعداد العاملين المتواجدين بشكل يومى، بما يؤدى إلى تقليل الكثافات والتجمعات وتوفير الحماية اللازمة للعاملين.

وكذلك التشديد على التزام العاملين والمواطنين المترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو اثناء التواجد بالقطارات ووسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وخاصة ارتداء الكمامة الواقية وتطبيق العقوبات اللازمة على المواطنين المخالفين لهذه الإجراءات.

وأيضا المتابعة المستمرة للتأكد من الالتزام بنسب الإشغال المقررة وإجراءات التباعد الاجتماعى بالمقاهى والكافيتريات والكافيهات والمطاعم، وما يماثلها، وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين، وحظر إقامة الأفراح وما يماثلها من المناسبات فى الأماكن المغلقة وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.