"فتح" تشيد بصمود المقدسيين.. وتؤكد أنه سيفشل مخططات تهويد المدينة

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أكد أمين سر حركة "فتح" في القدس شادي المطور، أن مشاريع الاحتلال وإطلاق القطار الخفيف، لربط المدينة بالمستوطنات المقامة في محيطها، تهدف إلى تغيير ملامحها وهويتها، لتنفيذ مخطط ما يسمى بـ "القدس الكبرى" كعاصمة للاحتلال، وبناء الهيكل المزعوم.

وقال المطور - اليوم الأحد وفقا لما أورته وكالة الأنباء الفلسطينية - إن ما يحدث في القدس من استيطان وانتهاكات واعتداءات للمستوطنين، بحماية جيش وشرطة الاحتلال على المقدسيين وممتلكاتهم، واقتحامات واعتقالات وإبعاد، لن يمر في ظل الصمود الأسطوري للمقدسيين.