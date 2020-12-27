اليوم السابع
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غلق 32 صيدلية مخالفة خلال حملات تفتيشية فى المنوفية

الأحد، 27 ديسمبر 2020 10:18 ص
غلق 32 صيدلية مخالفة خلال حملات تفتيشية فى المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على الغلق الإدارى لـ32 صيدلية بمراكز شبين الكوم ، بركة السبع، السادات ، الباجور لمزاولة النشاط بدون تواجد المدير المسئول، وذلك بناءً على المادة رقم 19 ، 20 ، 22 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.

وأشار الدكتور فيصل جودة مدير مديرية الشئون الصحية بالمنوفية إلى أنه تبين من خلال التفتيش مخالفة 13 صيدلية بمركز بركة السبع، 12 صيدلية بمركز الباجور، 4 صيدليات بمدينة شبين الكوم، 3 صيدليات بمركز السادات، وأن الصيدليات تزاول النشاط فى عدم تواجد المدير المسئول ومخالفتهم القوانين واللوائح، جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية" إدارة الصيدلة" .

وشدد محافظ المنوفية على إستمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

 

 


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اخبار المحافظات

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