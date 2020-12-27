وقال زويف في تصريح اليوم الأحد، أوردته وكالة أنباء " نوفوستي":"إن كل ما يميز السلالة الجديدة لفيروس كورونا هي سرعة الانتشار"، مضيفا "أن الفيروس حافظ على الخصائص المسببة للمرض وأن الأجسام المضادة، التي يتصدى بها الجسم للفيروس لم تتغير، وبالتالي فإن اللقاحات التي تم إنتاجها تحافظ على فعاليتها ضد السلالة الجديدة".

وأوضح العالم الروسي أن ظهور السلالة الجديدة لا يثير مخاوف، داعيا إلى ضرورة مراعاة التدابير الوقائية المعمول بها.

وكان الأطباء البريطانيون قد أعلنوا في وقت سابق أن السلالة الجديدة معدية بنسبة 70% وتنتشر بشكل أسرع، ولم يقدموا دليلا على أنها أكثر فتكا أو تؤدي إلى مسار أكثر خطورة للمرض.

يُذكر أنه بعد اكتشاف بريطانيا السلالة الجديدة لفيروس كورونا، تم رصدها في 8 دول أوروبية أخرى أيضا.