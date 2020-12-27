ضبط سيارتين مخالفتين لتطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا بالمنيا.. صور

تابع الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، جولاته الميدانية لمراقبة تنفيذ الإجراءات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا، وخلال جولته ، تم ضبط سيارتين ربع نقل تحمل عدد من العاملين بالمزارع على الطريق الصحراوى الغربى ، بالمخالفة لقرار إرتداء الكمامات الواقية وبهما كثافة عالية من الركاب ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه السيارتين المخالفتين .
يأتى ذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن ، وحرصا على صحة وسلامة المواطنين، وفى ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره .
قال نائب المحافظ، إن هناك توجيهات من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، بمتابعة التزام السائقين والمواطنين، لقرار الدولة بارتداء الكمامات ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة ، مع استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب للكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقاً للقانون.
نائب محافظ المنيا يستوقف السيارات المخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية
السيارات المخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية
جولة نائب محافظ المنيا
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة