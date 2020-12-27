ضبط سيارتين مخالفتين لتطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا بالمنيا.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

تابع الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، جولاته الميدانية لمراقبة تنفيذ الإجراءات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا، وخلال جولته ، تم ضبط سيارتين ربع نقل تحمل عدد من العاملين بالمزارع على الطريق الصحراوى الغربى ، بالمخالفة لقرار إرتداء الكمامات الواقية وبهما كثافة عالية من الركاب ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه السيارتين المخالفتين .

يأتى ذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن ، وحرصا على صحة وسلامة المواطنين، وفى ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره .

قال نائب المحافظ، إن هناك توجيهات من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، بمتابعة التزام السائقين والمواطنين، لقرار الدولة بارتداء الكمامات ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة ، مع استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب للكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقاً للقانون.



نائب محافظ المنيا يستوقف السيارات المخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية



السيارات المخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية