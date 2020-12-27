شاب بئر العبد بسيناء ينفذون مبادرة تطوعية لتنظيف وتعقيم خزانات مياه الشرب

شمال سيناء ـ محمد حسين

نفذ 40 شابا من قرية 30 يونيه"رابعة سابقا" ببئر العبد بشمال سيناء مبادرات تطوعية استهدفت تجهيز وتنظيف وتعقيم خزانات المياه التى يستخدمها الأهالي لحفظ مياه الشرب، اضافة لأعمال تجميل داخل القرية.

ومن جانبه قال أحمد مقبل، رئيس مجلس إدارة الجمعية الأهلية الراعية والمنفذة لهذه الأنشطة، إن الشباب المشاركين جميعهم من ابناء القرية المساهمين بجهود تطوعية.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من حملة بعنوان "من حقك تشرب مياه نظيفة"، وخلالها قام الشباب بعمل غسيل وتنظيف وتعقيم الخزانات الارضية لمياه الشرب بقريتهم بتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى التى وفرت لهم أدوات النظافة والكلور، ومرفق مياه القرية الذى ساعدهم فى مهمتهم.

وأوضح أن عمليات غسيل وتنظيف الخزانات تتواصل للمرة الخامسة خلال هذا العام، ومقررا لهم ان ينتقلوا بتنفيذ مبادرة غسيل الخزانات بقرية قاطية المجاورة لهم ، مضيفا أن عمل مجموعة الشباب التطوعى امتد ليشمل تنفيذ حملات للتبرع بالدم لصالح المرضى بمستشفى بئر العبد.



تطهير خزانات المياه بسيناء



تعقيم وتجهيز خزانات مياه



تنظيف وتجهيز خزانات المياه_1



شباب يجهزون خزانات مياه



صيانة خزانات المياه