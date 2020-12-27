اليوم السابع
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رفع 214 حالة إشغال وإزالة 3 أكشاك بـ 4 مراكز فى البحيرة

الأحد، 27 ديسمبر 2020 04:57 م
رفع 214 حالة إشغال وإزالة 3 أكشاك بـ 4 مراكز فى البحيرة جانب من الحملات
البحيرة - ناصر جودة

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نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة عدة حملات بالتنسيق مع  شرطة المرافق فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بتكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية وكذلك غلق المقاهى والكافيهات المخالفة مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

وأسفرت عن  رفع 172 حالة إشغال مابين ثابت ومتحرك وغلق مقهى بمركز ومدينة دمنهور، وإزالة 19 فرش ثابت ومتحرك الى جانب إزالة الإشغالات على الأرصفة وأمام المحلات بمركز ومدينة ابوحمص.

وتم إزالة 3 أكشاك مخالفة بجوار المدرسة الصناعية بالدلنجات، وإزالة 23 لافته إعلانية مخالفه بشارع الثورة وسعد زغلول والتحرير بالمحمودية.

 

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اخبار مصرية

محافظه البحيره

رقع اشغالات

سعد زغلول

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