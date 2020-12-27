رئيس الوزراء البريطانى: بريكست لا يحقق المأمول للخدمات المالية مع أوروبا

كتبت: نهال أبو السعود

اعترف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، بأن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، لا تحقق الأمال المتوقعة فيما يتعلق بالوصول الى أسواق الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية ، بينما أصر على أنه توصل إلى اتفاق قال منتقدوه إنه سيكون مستحيلًا ،

وفى مقابلة مع صحيفة صنداي تلجراف ، قال رئيس الوزراء البريطانى ، أنه تحدى الاتهامات بالبحث عن المستحيل في الحصول على صفقة تجارية سمحت بالابتعاد عن معايير الاتحاد الأوروبي ، مضيفا كان من غير الوارد ممارسة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي دون الانجرار إلى فلك التنظيمي أو التشريعي".

وأضاف رئيس الوزراء ، أن الصناعات الخدمية ، وهي الجزء الأكبر من صادرات المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي ، قد تواجه حواجز تنظيمية أو غيرها من الحواجز غير الجمركية ، مشيرا الى أنه كان هناك صفقة جيدة للرقمنة ، وفيما يتعلق بالخدمات المالية ، قال جونسون إن الصفقة "ربما لا تصل إلى المدى الذي نرغب فيه".

ووفقا صحيفة صنداي تلجراف ، إن هناك تدابير في الاتفاقية لفرض التعريفات الجمركية ، إذا ابتعدت المملكة المتحدة بشكل ملحوظ عن المعايير الحالية، وقال جونسون إنه لا ينبغي أن ينظر النواب المحافظون الذين يفكرون في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى هذا على أنه مقيد للغاية.

وقال جونسون إنه "من غير المحتمل" أن تفرض المملكة المتحدة تعريفاتها الخاصة بها ، وأى فرض من قبل الاتحاد الأوروبي "يجب أن يكون متناسبًا ويوافق عليه المحكم" ، وإذا حدث ذلك بانتظام ، فإن المملكة المتحدة ستعود إلى شروط التجارة في منظمة التجارة العالمية، وهناك المزيد من الخطط ستظهر بعد الانتهاء من الصفقة التجارية ، قائلا لقد بذل جهد حكومي كبير في تجميع هذه الخطط ولم نكن بالضرورة نرغب في التحدث عنها كثيرًا خلال هذه الفترة لأن ذلك ربما لم يكن مثمرًا".