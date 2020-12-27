رئيس اتحاد طلاب جنوب الوادى: المدن الجامعية تدعم الطالب بـ2000 جنيه شهريا

قنا صابر سعيد

لم يمنع مجال الطالب الدراسى، أن يترأس الاتحاد الطلاب لجامعة جنوب الوادى لدورتين متتاليتين، كونه يدرس فى الفرقة الخامسة بكلية الطب البشرى بالجامعة، حيث عمل على حل مشاكل زملائه من الطلاب، وأصبح حلقة الوصل بين رئاسة الجمعة بقيادة الدكتور يوسف غرباوى، وطلاب الجامعة، ونافذة الجامعة لتوصيل صوت الطلاب وتوفير مناخ تعليمي مناسب.

حصل محمد الفولى، ابن مركز أبوتشت، والطالب فى الفرقة الخامسة بكلية الطب البشرى مؤخرًا على رئاسة اتحاد طلاب الجامعة، ليبدأ رحلة جديدة فى الأنشطة الطلابية بجانب دراسته فى الكلية، حيث تولى الطالب أمانة الجوالة فى الفرقية الثانية، ورئيس اتحاد كلية الطب بالفرقة الثالثة، ورئيس اتحاد الجامعة بالفرقة الرابعة، ومقرر أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة جنوب الوادى.

قال محمد الفولى، لـ"اليوم السابع" رئيس اتحاد طلاب جنوب الوادى، إن الاتحاد يعمل على توثيق العلاقة ما بين إدارة الجامعة وحل مشكلات الطلاب فى جميع الكليات وتوصيل صوتهم لرئيس الجامعة، كما يعمل على توفير مناخ تعليمى أفضل لهم.

وأشار الفولى، إلى أنه على الرغم من تأثير الاتحاد على التحصيل الدراسى كونه يدرس فى كلية عملية، إلا أنه يسعى أن تقسيم المهام المطلوبة وتوزيع الأدوار مع زملائه فى الاتحاد لحل مشكلة الوقت والتفرغ، مضيفًا أن كان يتمنى استمرار اتحاد طلاب مصر لخوض تجربة الالتحاق.

وأوضح رئيس الاتحاد، أن الجامعة تمتلك مدن جامعية تقدم أفضل الخدمات للطلاب، حيث تدعم كل طالب شهرياً بأكثر من 2000 جنيه، للأكل والمسكن و الكهرباء والعمالة وغيرها، متمنيًا أن توفر المدن المزيد من المساكن لمساعدة شريحة أكبر من الطلاب، كما أن الجامعة تمتلك قناة مميزة تمثل صوت للجامعة وأخبارها الموثوقة، وتوفر فرص تدريب للطلاب.

ودعا الفولى، طلاب الجامعة للمشاركة فى الأنشطة الطلابية بجانب الدراسة، مقدمًا الشكر لرئاسة الجامعة والدكتور يوسف الغرباوى، لدعمه للاتحاد والطلاب على مدار عام كامل.