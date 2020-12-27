اليوم السابع
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"تعليم جنوب سيناء" تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول.. اعرف التفاصيل

الأحد، 27 ديسمبر 2020 10:06 م
"تعليم جنوب سيناء" تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول.. اعرف التفاصيل امتحان - أرشيفية
جنوب سيناء- فايزة مرسال

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 20 / 21 حيث جاءت امتحانات التعليم الابتدائى وجاءت كالتالى:

 

امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائى يوم الأحد الموافق 10 / 1 / 2021 م بمادة اللغة العربية والخط العربى وتنتهى الأربعاء الموافق 13 / 1 / 2021 م بمادة الدراسات الاجتماعية (أربعة أيام)

 

وامتحانات الصف السادس الابتدائى فتبدأ السبت الموافق 16 / 1 / 2021 م بمادة اللغة العربية والخط العربى وتنتهى الخميس الموافق 21 / 1 / 2021 م بمادة الدراسات الاجتماعية (أربعة أيام)

 

أما امتحانات الصف الثانى (الفصل الواحد) فتبدأ الأحد الموافق 10 / 1 / 2021 بمادتى اللغة العربية والخط العربى وتنتهى الإثنين الموافق 11 / 1 / 2021م بمادتى الرياضيات والتربية الدينية (يومان)

 

أما امتحانات الصف الثالث (الفصل الواحد) فتبدأ الأحد الموافق 10 / 1 / 2021 م بمادتى اللغة العربية والخط العربى وتنتهى الثلاثاء الموافق 12 /1/ 2021 م بمادة اللغة الإنجليزية (ثلاثة أيام)

 

أما امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس (الفصل الواحد) فتبدأ الأحد الموافق 10 / 1 / 2021 م بمادتى اللغة العربية والخط العربى وتنتهى الأربعاء الموافق 13/1/ 2021 م بمادة الدراسات الاجتماعية (أربعة أيام)

 

التعليم الإعدادى

أما امتحانات الصف الأول والثانى الإعدادى فتبدأ السبت الموافق 9 / 1 / 2021 م بمادة اللغة العربية والخط العربى والإملاء وتنتهى الخميس الموافق 14 / 1 / 2021 بمادة الدراسات الاجتماعية (ستة أيام)

 

و امتحانات الشهادة الإعدادية للصف الثالث الإعدادى فتبدأ السبت الموافق 16 / 1 / 2021 م بمادة اللغة العربية والخط العربى والإملاء ثم تنتهى الأحد الموافق 24 / 1 / 2021 بمادة العلوم (ستة أيام)

 

التعليم الفنى (التجارى)

أما امتحانات الصف الأول الثانوى التجارى والجدارات فتبدأ الأحد الموافق 10 / 1 / 2021 م بمادة اللغة العربية والتربية الدينية وتنتهى الأحد الموافق 31 / 1 / 2021 بمادة اللغة الأجنبية الأولى (ثمانية أيام)

 

و امتحانات الصف الأول الثانوى التجارى مسار فتبدأ الثلاثاء الموافق 12 / 1 / 2021 م بمادة السكرتارية العربية وتنتهى الثلاثاء الموافق 26 / 1 / 2021 بمادتى مباديء إدارة الأعمال والقانون التجارى (ستة أيام)

 

أما امتحانات الصف الثانى التجارى فتبدأ الاثنين الموافق 11 / 1 / 2021 م بمادتى اللغة العربية والتربية الدينية وتنتهى السبت الموافق 30 / 1 / 2021 بمادتى حاسب إلى وسوق أوراق مالية وقانون عقوبات (ثمانية أيام)

 

أما الصف الثانى التجارى (جدارات) فتبدأ الإثنين الموافق 11 / 1 / 2021 م بمادتى اللغة العربية والتربية الدينية وتنتهى الأربعاء الموافق 27 / 1 / 2021 بمادة علم نفس تجارى (خمسة أيام)

 

التعليم الفنى (الزراعى)

أما امتحانات الصف الأول الثانوى الزراعى فتبدأ الأحد الموافق 10 / 1 / 2021 م بمادتى اللغة العربية والتربية الدينية وتنتهى الأحد 31 / 1 / 2021 بمادتى المحاصيل والبيولوجى (ثمانية أيام).

 

أما الصف الثانى الثانوى الزراعى فتبدأ الإثنين الموافق 11 / 1 / 2021 م بمادتى اللغة العربية والتربية الدينية وتنتهى السبت الموافق 30 / 1 / 2021 بمادتى استزراع الأراضى الصحراوية ومستخلصات غذائية وعطرية (ثمانية أيام).

 

أما امتحانات الصف الأول الثانوى الزراعى (جدارات) إدارة كاترين فتبدأ الأحد الموافق 10 / 1 / 2021 م بمادتى اللغة العربية والتربية الدينية وتنتهى الخميس الموافق 14 / 1 / 2021 بمادتى رياضيات عامة والدراسات الاجتماعية (ثلاثة أيام)

 

التعليم الفنى (الفندقي)

أما امتحانات الصف الأول الثانوى الفندقى فتبدأ الأحد الموافق 10 / 1 / 2021 م بمادتى اللغة العربية والتربية الدينية وتنتهى الأحد 31 / 1 / 2021 بمادتى اللغة الأجنبية الأولى ومقدمة فى أعمال شركات السياحة (ثمانية أيام)

 

أما امتحانات الصف الأول الثانوى الفندقى جدارات فتبدأ الأحد الموافق 10 / 1 / 2021 م بمادتى اللغة العربية والتربية الدينية وتنتهى الأحد 31 / 1 / 2021 بمادتى اللغة الأجنبية الأولى (ستة أيام) 

 

وامتحانات الصف الثانى الثانوى الفندقى فتبدأ الإثنين الموافق 11 / 1 / 2021 م بمادتى اللغة العربية والتربية الدينية وتنتهى السبت الموافق 30 / 1 / 2021 بمادتى الحاسب الآلى وأعمال شركات السياحة ووكلاء السفر. (ثمانية أيام)

 

أما امتحانات الصف الثانى الثانوى الفندقى جدارات فتبدأ الإثنين الموافق 11 / 1 / 2021 م بمادتى اللغة العربية والتربية الدينية وتنتهى الأربعاء الموافق 27/ 1 / 2021 بمادة المواطنة وحقوق الإنسان (أربعة أيام).

 

التعليم الفنى (الصناعى) 

وامتحانات الصف الأول الثانوى الصناعى فتبدأ الأحد الموافق 10 / 1 / 2021 م بمادتى اللغة العربية والتربية الدينية وتنتهى الأحد 31 / 1 / 2021 بمواد تكنولجيا عامة ومباديء كهرباء (ثمانية أيام).

 

أما امتحانات الصف الثانى الثانوى الصناعى جدارات فتبدأ الإثنين الموافق 11 / 1 / 2021 م بمادتى اللغة العربية والتربية الدينية وتنتهى السبت الموافق 30 / 1 /2021م بمادتى هيدروليكا وتكنولوجيا القشط (ثمانية أيام).

 

التربية الخاصة  

أما امتحانات الصف الثالث والرابع والخامس الابتدائى للصم وضعاف السمع فتبدأ الإثنين الموافق 11 / 1 / 2021م بمادتى اللغة العربية والتربية الدينية وتنتهى الثلاثاء الموافق 12 / 1 / 2021م بمادتى الرياضيات واللغة الإنجليزية (يومان).

 

أما امتحانات الصف السادس والسابع للصم وضعاف السمع فتبدأ الإثنين الموافق 11 / 1 / 2021م بمادتى اللغة العربية والتربية الدينية وتنتهى الخميس الموافق 14 / 1 / 2021م بمادة الدراسات الاجتماعية (أربعة أيام).

 

أما امتحانات الصف الثامن للصم وضعاف السمع فتبدأ السبت الموافق 16 / 1 / 2021 م بمادة اللغة العربية والخط العربى وتنتهى الخميس 21 / 1 / 2021 م بمادة الدراسات الاجتماعية (أربعة أيام).

 

أما امتحانات الصف الأول والثانى الإعدادى مهنى للصم وضعاف السمع فتبدأ السبت الموافق 9 / 1 / 2021 بمادة اللغة العربية وتنتهى الخميس 14 / 1/ 2021م بمادة العلوم (ستة أيام).

 

أما امتحانات الصف الثالث الإعدادى مهنى للصم وضعاف السمع فتبدأ السبت الموافق 16 / 1 / 2021 م بمادة اللغة العربية وتنتهى الأحد الموافق 24 / 1/ 2021 م بمادة العلوم (ستة أيام).

 

أما امتحانات الصف الثانى الثانوى مهنى للصم وضعاف السمع فتبدأ الإثنين الموافق 11 / 1 / 2021م بمادتى اللغة العربية ورقة أولى واللغة العربية ورقة ثانية وتنتهى الخميس الموافق 14 / 1 / 2021م بمادة رسم فنى (ستة أيام).


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