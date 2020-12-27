اليوم السابع
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الشيخ خليفة بن زايد يصدر قانوناً بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية

الأحد، 27 ديسمبر 2020 05:32 م
الشيخ خليفة بن زايد يصدر قانوناً بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية الشيخ خليفة بن زايد
وكالات

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أعلن المكتب الإعلامي لإمارة أبو ظبي أن الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أصدر قانونا بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية لتنظيم ومتابعة الشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية وشؤون البترول والموارد الطبيعية.

 

ونص القانون على دمج الصلاحيات التنظيمية للمجلس الأعلى للبترول مع صلاحيات المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية.

 

 وسيستمر أعضاء المجلس الأعلى للبترول بممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة أدنوك لحين إصدار قرار مجلس إدارة جديد.

 

 

 

 

 


الشيخ خليفة بن زايد

الإمارات

أبو ظبي

الشؤون المالية والاقتصادية

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