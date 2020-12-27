الدفاع الروسية تنشر وحدات إضافية للشرطة العسكرية بمدينة عين عيسى بسوريا

كتب أحمد عرفة

نشرت وزارة الدفاع الروسية وحدات إضافية من الشرطة العسكرية في مدينة عين عيسى شمال سوريا وسط توتر الأوضاع هناك مع اشتداد الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وفصائل إرهابية بسوريا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري فياتشيسلاف سيتنيك، إنه بهدف تعزيز الجهود لإرساء الاستقرار في منطقة عين عيسى وصلت اليوم إلى هناك وحدات إضافية للشرطة العسكرية الروسية.

ولفت نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا إلى تسجيل أوضاع غير مستقرة في منطقة عين عيسى، داعيا الأطراف المنخرطة في تبادل إطلاق النار، إلى وقف التصعيد.