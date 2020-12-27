استشارى تجميل يعلن إجراء 13 مليون شخص عمليات تجميل خلال الحظر على مستوى العالم

قال الدكتور فراج هارون استشارى الطب والتغذية والتجميل، إن أعلى معدلات عمليات تجميل فى العالم كانت العام الماضى، وأعلى نسبة هم الرجال الكوريون.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامى سيد على، أن بعض الناس استغلوا الجلوس فى البيت فترة الحظر، وقاموا بإجراء عمليات تجميل، مضيفا أن هناك أكثر من 13 مليون شخص أجروا عمليات تجميل فترة الحظر على مستوى العالم.

وكانت اللجنة الاستشارية لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، أشارت إلى مضاعفات وآثار جانبية جديدة يسببها لقاح موديرنا الجديد لكورونا، بعد أن تبين حدوث آثار جانبية للأشخاص الذين خضعوا لعمليات تجميلية بالوجه، طبقا لما ورد فى موقع foxnews.

وأشار تقرير هيئة الغذاء والدواء الأمريكية إلى أن الأشخاص الذين لديهم حشوات تجميلية للوجه قد يعانون من التورم والالتهابات، بعد تناول جرعات اللقاح، نتيجة حدوث ردود أفعال مناعية من قبل الجسم.