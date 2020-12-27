إصابة 17 شخصا فى حوادث سير متفرقة بمحافظة المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 17 شخص فى حوادث سير متفرقة بالمنيا تنوعت بين حوادث تصادم بسبب الشبورة المائية، حيث تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بإصابة 17 شخص، فى 4 حوادث طرق، بسبب الشبورة المائية والتخطى الخاطئ.

بينهم إصابة 5 أشخاص فى حادث، انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق الصعيد الزراعي، أمام قرية البيهو بمركز سمالوط، وحادث تصادم سيارة ربع نقل، بآخرى رقم 965 نصف نقل، بمطلع قرية الشيخ فضل، أمام مركز بنى مزار، مما تسبب فى إصابة 5 مصابين.

كما أصيب 6 عمال، فى انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الصعيد الزراعي، أمام معصرة ملوي، كما أصيب شخص، فى حادث انقلاب دراجة نارية، تم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة، وتحررت محاضر بالمخالفات.

كما تلقى مدير الأمن إخطارا من العقيد محمود الحلواني، مأمور مركز شرطة بنى مزار، يفيد بانهيار عقار قديم، مكون من طابق واحد ملك ناصر معتمد الهم، بقرية صندفا بدائرة المركز دون أضرار بشرية، تم قطع المياه والكهرباء عن المنزل ووضع كردون أمني، وتحرر محضر بالواقعة.