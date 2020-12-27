اليوم السابع
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إصابة مدير مستشفى طوخ المركزى بفيروس كورونا وخضوعه بالعزل الصحى بقها

الأحد، 27 ديسمبر 2020 05:58 م
إصابة مدير مستشفى طوخ المركزى بفيروس كورونا وخضوعه بالعزل الصحى بقها الدكتور أحمد يوسف مدير مستشفى طوخ المركزى
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور أحمد يوسف، مدير مستشفى طوخ المركزى، إصابته بفيروس كورونا المستجد، ومكوثه بالحجر الصحى بمستشفى قها للعزل الصحى.

وأوضح يوسف فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه أجرى المسحة الخاصة بفيروس كورونا وفى انتظار نتيجة المسحة، مشيرا إلى أن حالته الآن مستقرة بعد تلقى بروتوكول وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

فيما أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية بقيادة الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة، وأضاف "الطباخ"، تخصيص 13 مستشفى على مستوى المحافظة بخلاف 5 مستشفيات أخرى غير تابعة لمديرية الصحة بالقليوبية استعدت تمام للموجه الثانية من الفيروس، مشيرا إلى أن المستشفيات التى تم تخصيصها للكشف على مصابى كورونا وعزلهم بالقليوبية هى مستشفيات "كفر شكر المركزي، وطوخ المركزى وحميات بنها وطوخ، والقناطر الخيرية المركزي، وشبين القناطر المركزي، والخانكة المركزي، وصدر المرج، وناصر العام، وبهتيم المركزي، وأبو المنجا والخصوص المركزى وقها للحجر الصحى بجانب مستشفيات التأمين الصحى ببنها والنيل بشبرا الخيمة وقليوب التخصصى والأطفال التخصصى ببنها وبنها التعليمي".


فيروس كورونا

مدير مستشفى طوخ المركزى

الدكتور أحمد يوسف

كورونا

الحجر الصحى بقها

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