أول شخص يتلقى لقاح كورونا فى ألمانيا سيدة عمرها 101 عام

كتبت مريم بدر الدين

أفادت وسائل إعلام ألمانية، أن عجوزا تبلغ من العمر 101 عام، كانت أول من تلقى لقاحا مضادا لفيروس كورونا فى ألمانيا، السبت، قبل يوم من البداية الرسمية لحملة التطعيم فى البلاد، وهى سيدة من مدينة هالبرشتات وتعيش فى دار لرعاية المسنين، حيث تم تطعيم 40 مقيما بالإضافة إلى 11 موظفا، وفقا لما نقلته شبكة سكاى نيوز.



ايديت كويز

وقال مراقبون، أن إيديت كويز تلقت اللقاح بهدوء وابتسامة خلف كمامة الفم والأنف التى كانت ترتديها، كما ذكر توبياس كروجر صاحب المركز والمتخصص فى شؤون الرعاية، أن المنطقة الإدارية كانت قد سألت من قبل عما إذا كان المركز جاهزا لإعطاء التطعيمات للنزلاء أم لا.

وأضاف كروجر :"كل يوم ننتظر فيه هذه التطعيمات هو انتظار زائد عن الحاجة لكننى أتفهم أيضا المخاوف"، مشيرًا إلى أن التطعيم الثانى الذى يمثل ضرورة للتحصين ضد الفيروس فى منشاته سيتم فى الخامس عشر من يناير المقبل.

وقال وزير الصحة الألمانى ينس سبان، فى وقت سابق، أن شاحنات فى طريقها لتسليم اللقاح لدور رعاية المسنين التى ستكون الأولى فى التطعيم باللقاح الأحد، وتخطط الحكومة الاتحادية إلى توزيع ما يزيد على 1.3 مليون جرعة لقاح بنهاية هذا العام، ونحو 700 ألف جرعة أسبوعيا بدءا من يناير المقبل.

وذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الإصابات المؤكدة فى ألمانيا زاد 14455، ليصل الإجمالى إلى مليون و627103 إصابات بينما يربو إجمالى عدد الوفيات على 29 ألفا.