وفاة "جورج بليك" العميل المزدوج البريطانى عن 98 عاما

كتب محمد جمال

توفى العميل المزدوج البريطانى، جورج بليْك، الذى كان يتجسس لحساب جهاز الاستخبارات السوفيتى "كى جى بي"، اليوم السبت بموسكو عن عمر ناهز 98 عاما، ونعاه سيرجى إيفانوف، المتحدث باسم مصالح الاستخبارات الخارجية الروسية، حسب وكالة "تاس" الروسية للأنباء، بقوله "اليوم، رحل ضابط الاستخبارات الأسطورى جورج بليك. كان يحب بصدق بلدنا وأُعجب بما حققه شعبنا خلال الحرب العالمية الثانية"، بحسب "روسيا اليوم".

في سنة 1961، تم اكتشاف عمالة جورج بليك للاتحاد السوفيتى، وحُكم عليه بعقوبة 42 عاما سجنا بعد اعترافه بالتجسس لحساب موسكو، غير أن هذا الضابط الاستخباراتي اللامع نجح في الفرار من سجنه في العاصمة البريطانية لندن سنة 1966 ليلجأ إلى الاتحاد السوفيتي عبر ألمانيا الشرقية.