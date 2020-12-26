ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بقنا

قنا - صابر سعيد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، اليوم السبت، جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادات التعليمية على مستوى المحافظة للعام الدراسى 2020/2021.

وينشر "اليوم السابع" جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والفنية للعام الدراسى 2020/2021 ، للصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى العام والرسمى للغات والدمج ، والصف الأول والثانى والثالث الإعدادى العام والرسمى للغات والدمج والمهني، الصف الأول والثانى الثانوى العام والرسمى للغات، الصف الأول والثانى الثانوى الفنى نظام الثلاث سنوات، الصف الأول والثانى والثالث والرابع الثانوى الفنى نظام الخمس سنوات.



جدول الصف الخامس الابتدائى للعام واللغات



جدول امتحان الصف الثانى الثانوى



جدول امتحانات الصف الأول الإعدادى العام للغات



جدول امتحانات الصف الأول الثانوى



جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى العام والرسمى



جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى



جدول امتحانات الصف الثانى الإعدادى العام والرسمى



جدول امتحانات الصف الرابع الإبتدائى العام واللغات



جدول امتحانات الصف السادس الابتدائى العام واللغات



جدول امحانات الصف الأول والثانى الإعدادى المهنى