نقابة أطباء المنيا تنعى أحد أبطالها المتوفي بسبب إصابته بكورونا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصدرت نقابة أطباء المنيا، بيانا، اليوم السبت، نعت فيه أحد أطبائها الذي توفي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا. ونعت النقابة الدكتور إسكندر صادق استشارى الأنف والأذن، شهيد الواجب الذى وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وتوجهت النقابة لأسرة للدكتور اسكندر صادق، شهيد الواجب بخالص العزاء، داعية أن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن شهداء المنيا من الأطباء منذ ظهور جائحة كورونا العام الجاري، هم: الدكتور عاطف محمود سالم استشاري الجراحة العامة ومكافحة العدوى، والدكتور سيد نادي كامل أخصائي الحميات بمستشفي سمالوط، والدكتور عماد حبيب استشارى الباطنة بمستشفى مغاغة، والدكتور محمود البطل استشاري النساء والتوليد بمستشفى مغاغة، والدكتور حنا نجيب الصيدلي بمستشفى بني مزار العام، والدكتور ورداني حسن عيد استشاري الجراحات العامة، والممرضة شروق محمد بالمنيا، والممرضه سحر فرغلي مفتشة التمريض بإدارة المنيا الصحية.