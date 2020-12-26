اليوم السابع
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فصل مغذى الكهرباء عن 7 مناطق بمغاغة فى المنيا اليوم لأعمال الصيانة

السبت، 26 ديسمبر 2020 03:00 ص
فصل مغذى الكهرباء عن 7 مناطق بمغاغة فى المنيا اليوم لأعمال الصيانة قطع الكهرباء - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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قال المهندس محمد سيد ليلة، رئيس مركز ومدينة مغاغة، إنه سيتم فصل مغذى كهرباء شارع طـه حسين، بالمركز من قبل الوحدة المحلية، وذلك لإجراء بعض أعمال الصيانة الدورية المعتادة على المغذى حسب البرنامج المعد لذلك، وذلك اليوم السبت فى الثامنة صباحا.

واضاف أنه يتم التوصيل بعد الانتهاء من الأعمال في نفس اليوم، ولفت إلى أن المناطق التى سيتم فصل الكهرباء عنها، 7 مناطق هى عمارات ومساكن طـه حسين ومبنى البوسطة ومبنى الشهر العقارى ومبنى التموين وعزبة الكيلو وخلف عمارات طه حسين والكردون وشارع طه حسين ومبنى السنترال.
 
وأوضح أن الوحدة المحلية تقوم بتنفيذ ومتابعة الخطة الخاصة بالوحدة المحلية من رصف طرق وتمهيدها، وكذلك أعمال الصيانة الخاصة بالكهرباء، طبقا الجدول الزمنى المعد لها.

 


مغاغة

انقطاع الكهرباء

وحدات محلية

اخبار المنيا

محافظة المنيا

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