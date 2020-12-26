فصل مغذى الكهرباء عن 7 مناطق بمغاغة فى المنيا اليوم لأعمال الصيانة

واضاف أنه يتم التوصيل بعد الانتهاء من الأعمال في نفس اليوم، ولفت إلى أن المناطق التى سيتم فصل الكهرباء عنها، 7 مناطق هى عمارات ومساكن طـه حسين ومبنى البوسطة ومبنى الشهر العقارى ومبنى التموين وعزبة الكيلو وخلف عمارات طه حسين والكردون وشارع طه حسين ومبنى السنترال.

وأوضح أن الوحدة المحلية تقوم بتنفيذ ومتابعة الخطة الخاصة بالوحدة المحلية من رصف طرق وتمهيدها، وكذلك أعمال الصيانة الخاصة بالكهرباء، طبقا الجدول الزمنى المعد لها.