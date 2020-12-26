اليوم السابع
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عضو بمجلس السيادة السودانى يؤكد الالتزام بكفالة الحرية الدينية

السبت، 26 ديسمبر 2020 12:00 ص
عضو بمجلس السيادة السودانى يؤكد الالتزام بكفالة الحرية الدينية محمد الفكى سليمان عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان
الخرطوم /أ ش أ/

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أكد عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان محمد الفكى سليمان، أن الحكومة ملتزمة بكفالة حرية الأديان والعبادات لكافة المواطنين.

ودعا سليمان، خلال زيارته الكنيسة الكاثوليكية بمدينة الدامر فى ولاية نهر النيل (شمال الخرطوم)، إلى ضرورة تنفيذ شعارات العهد الجديد المتمثلة فى الحرية والسلام والعدالة إلى واقع، وإشاعة المحبة والسلام بين السودانيين.

من جانبه، عبر القس زكريا بطرس راعى الكنائس بولاية نهر النيل ورئيس الكنيسة الكاثوليكية عن امتنانه لزيارة عضو مجلس السيادة والوفد المرافق له للكنيسة الكاثوليكية؛ للتهنئة بأعياد الميلاد، وهنأه بالجهود التى بذلتها حكومة الثورة لخروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

بدورها، أكدت والى نهر النيل الدكتورة آمنه المكى استعداد حكومة الولاية لمعالجة كل قضايا المسيحيين بالولاية، مشيرة إلى أن حقوق العبادة مكفولة للجميع "مسلمون ومسيحيون".

 


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أخبار السودان

الحرية الدينية

الكنيسة الكاثوليكية بمدينة الدامر

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