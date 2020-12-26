ضبط 32 طن مخللات مجهولة المصدر بدمياط

دمياط معتز الشربينى

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بدمياط حملات موسعة خلال اليومين الماضيين على محال بيع الأغذية، أسفرت عن ضبط 32 طن مخللات متنوعة مجهولة المصدر فى أحد مصانع المخللات، وتم العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم إعدام 132 كيلو مواد غذائية تالفة 12 لتر زيوت سبق استعمالها، وتم تحرير69 محضر جنحة مخالفات، وتم سحب 243 عينة للفحص للصلاحية للاستهلاك الآدمي بالمعمل، وتم إخطار مجالس المدن المختصة بعدد 16 منشأة غذائية لإصدار قرارات إيقاف تشغيل لوجود خطر داهم بها.

يأتي ذلك في إطار التوجيهات المستمرة لوزارة الصحة ومحافظة دمياط بتشديد الرقابة علي مصادر المواد الغذائية للمواطنين.