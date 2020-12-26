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شاب سكندرى يبدع فى تقليد كبار المنشدين وقراء القرآن الكريم..فيديو

السبت، 26 ديسمبر 2020 04:00 ص
شاب سكندرى يبدع فى تقليد كبار المنشدين وقراء القرآن الكريم..فيديو الشاب محمد عبد المجيد
الإسكندرية أسماء على بدر

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قال محمد عبد المجيد، الطالب بالفرقة الأولى بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، إنه يقلد كبار المنشدين الدينين فى مصر والوطن العربى، مضيفا أنه تعلق بتلاوة القرآن الكريم والإنشاد الدينى منذ صغره والتحق بالمسابقات المدرسية وحصل على شهادات تقديرية عديدة خلال مرحلة التعليم الإعدادى والثانوى.

وأضاف أن قدوته فى التلاوة بإذاعة القرآن الكريم هو النقشبندى ونصر الدين طوبار، ويستطيع أن يقلد صوتهما وتلاوتهما فى الأناشيد الدينية والابتهالات وتلاوة القرآن الكريم.
 
وقال إنه يأمل أن يدخل مسابقات ويطور من أدائه ليكون له نبرة صوت مميزة يستطيع أن ينافس بها كبار المقرئين.
 
 
الشاب محمد عبد المجيد (2)
 
الشاب محمد عبد المجيد (1)

 


شيوخ التلاوة

القران الكريم

جامعة الإسكندرية

أخبار الإسكندرية

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