سوهاج تنهى استعدادتها لمواجهة الموجة الثانية من كورونا بعدة إجراءات

سوهاج محمود مقبول

أنهت محافظة سوهاج، ممثلة فى مديرية الصحة والسكان وبالتعاون مع باقى الجهات كافة الاستعدات الخاصة بمواجهة الموجه الثانية من فيروس كورونا، حيث عقدت مديرية الصحة والسكان بسوهاج، اجتماعا موسعا لمديرى المستشفيات العامة والمركزية والتعليمى ومستشفى القلب والجهاز الهضمى والهلال، وذلك برئاسة الدكتورة رجاء حسين وكيل المديرية لمناقشة استعدادات المستشفيات لمواجهة أى زيادة قد تطرأ فى أعداد المصابين بفيروس كورونا الموجة الثانية.

ناقش الاجتماع كل ما يتعلق باحتمالية التعرض لموجة ثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد واستعدادات المستشفيات لمواجهة أى زيادة قد تطرأ فى أعداد المصابين، وتطرق الاجتماع إلى مناقشة سلبيات الموجة الأولى وكيفية تلافيها فى الموجة الثانية وكيفية سد العجز فى بعض التخصصات الطبية النادرة بالمحافظة وكيفية إيجاد حلول عملية لمثل هذه المشكلات وناقش المجتمعون زيادة القدرة الاستيعابية لأسرة الرعاية المركزة بالمستشفيات.

وقد اختارت مديرية الصحة بسوهاج 17 مستشفى عاما ومركزيا وحميات لاستقبال الحالات المشتبه فيها من كل أنحاء مراكز وقرى المحافظة وهى مستشفى طهطا العام تقع الممستشفى ومستشفى البلينا المركز ومستشفى الهلال للتأمين الصحى ومستشفى سوهاج التعليمى ومستشفى طما المركزى ومستشفى المنشأة المركزى ومستشفى أخميم المركزى ومستشفى المراغة المركزى ومستشفى الصدر بمركز جزيرة شندويل ومستشفى سوهاج العام ومستشفى جرجا العام ومستشفى العسيرات المركزى ومستشفى حميات سوهاج ومستشفى حميات سفلاق مركز ساقلته ومستشفى حميات سوهاج ومستشفى حميات البلينا ومستشفى حميات جرجا.

كما ترأس محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي، اجتماع المجلس الإقليمى للصحة والسكان؛ لمناقشة استعدادات المحافظة لمواجهة الموجة الثانية المحتملة من فيروس كورونا المستجد.

وتابع المحافظ، اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية، بحضور أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، والدكتور أسامة رشاد المستشار الطبى للمحافظة، والدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ومتدرب البرنامج الرئاسى EPLP، وأعضاء المجلس.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع، أهمية الاستعداد التام تحسبا لمواجهة أية طوارئ، والاستفادة من الخبرات التى تم اكتسابها خلال المرحلة الماضية، موضحا أنه تم خلال العام الحالى 2020م تطوير المنشآت الصحية بالمحافظة خلال فترة التصدى لجائحة كورونا، حيث تم إنشاء وتوسعة عدد من العنايات المركزة وامدادها بأجهزة التنفس الصناعي.

ولفت إلى أن فى مستشفى سوهاج العام تم توفير 11 سرير عناية قلبية، بالإضافة إلى 10 أسرة عناية متوسطة، و6 أسرة عناية أطفال، و6 أسرة عناية مركزة للكبار، و6 أسرة عناية مركزة للمخ والأعصاب، وجارى الآن تجهيز 14 سرير عناية صدر و7 أسرة إضافية عناية مركزة للكبار، وفيما يخص مستشفى صدر سوهاج تم توفير 7 أسرة عناية مركزة وجارى تجهيز 7 آخرين، بالإضافة إلى 8 أسرة بمستشفى حميات سوهاج، و6 أسرة بمستشفى طهطا العام .

وأضاف المحافظ، أنه تم تركيب عدد من تنكات الأكسجين بسعة (10000 لتر بمستشفى سوهاج العام - 3400 لتر بمستشفى طهطا العام - 6000 لتر بمستشفى صدر سوهاج - 6000 لتر بمستشفى حميات سوهاج -600 لتر بمستشفى أخميم المركزى )، كما تم إنشاء شبكة غازات بكلا من مستشفيات (حميات جرجا – أخميم المركزي- حميات سوهاج) ، وصيانة شبكة الغازات بكلا من مستشفيات ( المراغة - العسيرات.

وعن آخر القرارات لموجهة كورونا فقد أصدر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، قرارًا بغلق قاعات الأفراح ودور المناسبات بجميع أنواعها، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ونص القرار الذى حمل رقم 532 لسنة 2020 على إغلاق قاعات الأفراح، ودور المناسبات بجميع أنواعها بنطاق المحافظة، مع منع إقامة أى سرادقات وتجمعات لجميع المناسبات، وذلك اعتبارًا من صباح غدًا الجمعة الموافق 25 من شهر ديسمبر الجاري.

وأشار “الفقي” إلى أن القرار جاء تنفيذًا لتوصيات اللجنة العليا المشكلة بالقرار 140 لسنة 2020، والخاصة بوضع الخطط والآليات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد بالمحافظة، حرصًا على الصالح العام.‎

وعلى جانبا آخر، أعلنت مطرانية الكاثوليك فى سوهاج، إن الأنبا يوسف أبو الخير مطران الإيبارشية، عقد اجتمعا بمجلس شورى الإيبارشية، وذلك لمناقشة بيان السينودس البطريريركى، لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وأضافت المطرانية فى بيان، أنه عقب الاجتماع، قد تم الاتفاق على 5 إجراءات احترازية: "تعليق مدارس الأحد واستمرار الأنشطة الأسبوعية مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية وما يستجد فى الرعايا يتم بالتنسيق مع المطران، وتعليق الزيارات الرعويه على أن يتم الافتقاد بوسائل التواصل الاجتماعي، وتعليق صلاة الحميم والثالث والقنديل بالمنازل، ويتم تقديم المناولة للمرضى بالمنازل فى حالة الضرورة القصوى، وتعليق جميع الرحلات والمؤتمرات الرعوية والإيبارشية".

أما مطرانية الأرثوذكس فى سوهاج، أعلنت برئاسة الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمراغة، عقب عقد اجتمعا بمجلس شورى الإيبارشية، وذلك لمناقشة الخدمات الكنسية بإيبارشية سوهاج والمراغة فى إطار متابعة الوضع الصحى وتطورات انتشار فيروس كورونا المستجد وتجنبا للتجمعات وحماية لأبنائنا.

فقد قررت تعليق خدمة مدراس الأحد ودروس الألحان للشمامسة وإعداد الشموسة والاجتماعات وكافة الأنشطة الخدمية وتستمر صلوات القداسات كما هى مع الالتزام بنسبة 25% من سعة الكنيسة و إقامة صلوات الجنازات بكاهن واحد وشماس واحد فقط إلى جانب أسرة المنتقل وإيقاف صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم وكافة الخدمات الطقسية التى تقام بالمنزل .. يستقنى من ذلك صلوات الثالث بمدينة سوهاج فيسمح بإقامتها بالكنيسة ويسمح بإتمام سرى المعمودية والميرون بحضور أسرة المعمد فقط " 4 أفراد" ويقتصر الافتقاد على الاتصال التليفونى ووسائل التواصل الاجتماعى ويلتزم الآباء والكهنة الموقرين والشمامسة وجميع أفراد الشعب بإتباع وتطبيق التعليمات الاحترازية بكل دقة.