رى أبو كبير بالشرقية: استمرار أعمال تبطين 4 ترع مغذاة من ترعة الصادى.. صور

الشرقية _ حمدى عبد العظيم

قال المهندس محمد سليمان، مدير هندسة رى أبو كبير، إنه جار العمل بـ8 ترع تتغذى من ترعة الصادى ضمن المشروع القومى لتأهيل الترع المتعبة.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه تم التنبيه على المقاولين بمنع الإجازات وجارى أعمال تأهيل 4 ترع هم ترعة السرو وترعة أولاد موسى، وترعة منزل ميمون وباقى ترعة الصادى، وأنه عقد اجتماع مع المشرفين لمراجعة معلوماتهم عن استخدام الميزان والقامة استعداد لعمليات التأهيل القائمة بالهندسة والتنبيه عليهم بعدم ترك أطقم الإشراف وكل مشرف على ترعته لإزالة أى معوقات وتواجد البحارو.

وأوضح سليمان، أن وزارة الرى تشجع المزارعين على التحول من نُظم الرى بالغمر إلى نُظم الرى الحديث نظراً لما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى جاهدة للانتهاء من المشروع القومى لتأهيل الترع طبقاً للجدول الزمنى، نظراً لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، والمساهمة فى تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث لجميع المنتفعين على الترع.

وأوضح مدير رى أبو كبير، أن جميع الترع المغذاة من ترعة الصادى التابعة لإدارة رى أبو كبير تم البدء فى عمليات التأهيل مع بداية الأسبوع الحالى بطول 91 كيلو متر ضمن المشروع القومى لتأهيل الترع المتعبة وهى ترعة السرو وفروعها من الفم إلى النهاية ترعة المنشر من الفم إلى النهاية، ترعة المشاعلة وفروعها من الفم إلى النهاية وترعة ـولاد موسى من الفم إلى النهاية وترعة الرمل وفروعها من الفم إلى النهاية، ترعة المسايدية وفروعها من الفم إلى النهاية وترعة منزل ميمون من الفم إلى النهاية وترعة المورالية وفروعها من الفم إلى النهاية .



أعمال التأهيل



تأهيل الترع