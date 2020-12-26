تنمية المشروعات بالإسماعيلية: تمويل 563 مشروعا بـ32.5 مليون جنيه فى 3 أشهر

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال محمد عبد الشافى درغام، مدير عام فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإسماعيلية، إن جهاز المشروعات نجح خلال الثلاثة أشهر الأخيرة فى تمويل 563 مشروعا بإجمالي 32.5 مليون جنيه وفرت عدد 944 فرصة عمل.

أضاف مدير عام فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإسماعيلية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن إجمالى المشروعات التى تمويلها منذ عام 1992 وحتى سبتمبر 2020 بلغ حوالي 22.113 مشروع صغير ومتناهي الصغر، بإجمالى تمويلات كقروض بلغت 583.4 مليون جنيه وفرت 52.252 فرصة عمل.

وتابع، محمد عبد الشافى درغام، أنه عقب حصول الشاب على التمويل، يتم عمل متابعة خلال أول 90 يوما من حصوله على التمويل للتأكد من استخدامه التمويل فى النشاط وبعد ذلك يوجد متابعة سنويًا للمشروع، مشيرًا إلى أن نجاح المشروعات شهادة قوية للجهاز.

وأضاف "درغام"، أن جهاز المشروعات يقدم نوعين من الخدمات هما خدمات مالية وخدمات غير مالية، والمالية هى إتاحة القروض للمشروعات سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة، أما الخدمات غير المالية فهى تتمثل فى تدريب الشباب على كيفية التفكير فى مشروعات وإدارته وإمساك الدفاتر المالية الخاصة به، بداية من أول فكرة المشروع وحتى وضعه لخطه عمل لتنفيذ المشروع على الطبيعة، بالإضافة إلى أننا بنساعد الشباب فى إخراج الأوراق اللازمة للنشاط مثل البطاقة الضريبية والسجل التجارى ورخصة التشغيل من خلال وحدة الشباك الموجودة فى الجهاز.

وتابع "أننا نمنح الشباب نماذج من المشروعات الموجودة لدى الجهاز للإطلاع عليها وفى دراسات جدولة استرشادية للإطلاع عليها ومن خلالها يعرف إزاى ينفذ المشروع بتاعه، بجانب التسويق بالنسبة للمشروعات من خلال الاشتراك فى المعارض سواء كانت فى المحافظة أو خارجها أو خارج الدولة، بالإضافة إلى نماذج تسويقية بيتم توقيع معها بروتوكولات وخلافة بيتم عرض تلك المنتجات داخل تلك النماذج التسويقية، بجانب توفير خدمة المعلومات عن أماكن المعدات وأسعارها وإتاحة عرض منتجاته فى الخارج بجانب خدمة الباركود".

ولفت إلى أنه بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر والتى تبدأ من ألف وحتى 50 ألف جنيه بيتم تمويلها من خلال جمعيات أهلية وبنوك، أما بالنسبة للمشروعات الصغيرة، التى تستلزم تمويل أكثر من ذلك وبتكون من خلال الجهاز مباشرة أو من خلال العقود الموقعة مع البنوك.

وأكد "درغام"، أن الشروط المطلوبة من العميل للحصول على قرض من الجهاز، هو أن يكون يجيد القراءة والكتابة ولأنه يكون مقيم داخل محافظة الإسماعيلية، والانتهاء من التجنيد بالنسبة للشباب الذى نهى دراسته، ويكون عنده خبرة بسيطة عن المشروع المراد تمويله، وجميع المشروعات بيتم تمويلها من خلال الجهاز سواء كانت تجارية أو خدمية أو أنشطة زراعية سواء لم تخالف القوانين خاصة قانون البيئة.