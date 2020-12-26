اليوم السابع
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بدء الدراسة فى جامعة الغردقة اعتباراً من العام الدراسى المقبل

السبت، 26 ديسمبر 2020 07:24 م
بدء الدراسة فى جامعة الغردقة اعتباراً من العام الدراسى المقبل جامعة الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعرب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر عن سعادته بقرار المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، اليوم السبت، بالموافقة على استقلال فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة ليصبح هناك جامعة مستقلة تحت مسمى جامعة الغردقة.

وأكد المحافظ ، في بيان صحفى ، أن جامعة الغردقة تعد بمثابة تحقيق حلم لأبناء المحافظة الذي انتظروه منذ سنوات عديدة، حيث يوفر ذلك مشقة ونفقات السفر التى يتكبدها أبناء المحافظة لاستكمال تعليمهم في الكليات والمعاهد بالمحافظات المجاورة، لافتاً إلى أنه كان هناك تنسيق مستمر ومتواصل مع وزير التعليم العالي، مؤكداً أن الدكتور خالد عبدالغفار كان متحمس لاتخاذ هذا القرار لخدمة أبناء المحافظة، ووجه المحافظ الشكر للوزير وللمجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح المحافظ ، أنه تم التنسيق مع وزير التعليم العالي بحيث يتم البدء في الدراسة في جامعة الغردقة اعتباراً من العام الدراسي المقبل، كما حرص المحافظ على توجيه الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لدعمه الكبير والمستمر في تقديم كافة الخدمات والتيسيرات للمواطنين.

 

 


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