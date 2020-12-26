اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 ديسمبر 2020 03:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"بابا نويل شبين الكوم" يوزع هدايا على المواطنين فى المنوفية.. فيديو وصور

السبت، 26 ديسمبر 2020 11:30 م
"بابا نويل شبين الكوم" يوزع هدايا على المواطنين فى المنوفية.. فيديو وصور
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أجواء من البهجة والسعادة مع دخول الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وتقمص أحد الشباب دور شخصية "بابا نويل" لتقديم هدايا كريسماس للمارة فى الشوارع وخاصة الأطفال بجانب فقرات خطفت الأنظار واستحوذت على إعجاب أهالى مدينة شبين الكوم، وسط سعادة كبيرة من المواطنين الذين التقطوا صورًا تذكارية مع بابا نويل، عقب ارتداء مواطن زى بابا نويل واستقلال موتوسيكل خلف أحد الأشخاص وقيامه باللعب والضحك مع المارة .

فيما اكتست الشوارع والميادين ومداخل وواجهات مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بزينة عيد الميلاد والسنة الجديدة، حيث سيطر اللون الأحمر على فاترينات المحلات وتزينت شوارع مدينة شبين الكوم وميادينها بأشجار الكريسماس بأنوارها الزاهية .

بابا-نويل-يوزع-هدايا-فى-المنوفية-(1)
 

 

بابا-نويل-يوزع-هدايا-فى-المنوفية-(2)
 

 

بابا-نويل-يوزع-هدايا-فى-المنوفية-(3)
 

 

بابا-نويل-يوزع-هدايا-فى-المنوفية-(5)
 

 

بابا-نويل-يوزع-هدايا-فى-المنوفية-(6)
 

 

بابا-نويل-يوزع-هدايا-فى-المنوفية-(7)
 

 


بابا نويل يوزع هدايا

أهالى مدينة شبين الكوم

محافظ المنوفيه

اخبار المنوفيه

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة