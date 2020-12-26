"بابا نويل شبين الكوم" يوزع هدايا على المواطنين فى المنوفية.. فيديو وصور

المنوفية - محمد فتحى

شهدت مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أجواء من البهجة والسعادة مع دخول الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وتقمص أحد الشباب دور شخصية "بابا نويل" لتقديم هدايا كريسماس للمارة فى الشوارع وخاصة الأطفال بجانب فقرات خطفت الأنظار واستحوذت على إعجاب أهالى مدينة شبين الكوم، وسط سعادة كبيرة من المواطنين الذين التقطوا صورًا تذكارية مع بابا نويل، عقب ارتداء مواطن زى بابا نويل واستقلال موتوسيكل خلف أحد الأشخاص وقيامه باللعب والضحك مع المارة .

فيما اكتست الشوارع والميادين ومداخل وواجهات مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بزينة عيد الميلاد والسنة الجديدة، حيث سيطر اللون الأحمر على فاترينات المحلات وتزينت شوارع مدينة شبين الكوم وميادينها بأشجار الكريسماس بأنوارها الزاهية .























