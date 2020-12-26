انهيار جزء من سقف بمدرسة تحت الإنشاء بالمنصورة والحى: مياه الأمطار السبب

الدقهلية شريف الديب

انهار جزء من سقف مدرسة تحت الإنشاء، بناحية حي شرق المنصورة، وانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة، دون إصابات ومسئول بالحي نتيجة تراكم مياه الأمطار أعلي السقف فترة كبيرة.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، بسقوط جزء من عقار كان بمنطقة "عزبة عقل" دائرة قسم ثان المنصورة.

وعلى الفور انتقل ضباط وقوات الحماية المدنية "الإنقاذ البرى" ومسئولو حي شرق المنصورة، وتم عمل کرودن أمني حول العقار وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مكون من خمس طوابق (مخصص كمدرسة تابعة لمجمع الإيمان تحت الإنشاء) على مساحة " 300 متر تقريبا " وانقسام جزء من سقف الطابق الأخير بمساحة ( 1.5متر × 10 متر تقريبا) دون سقوطه وسقوط القشرة الإسمنية لذات المساحة على كابل كهرباء ضغط منخفض مار أسفل العقار.

ونجم عن ذلك انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة المشار إليها وجارى الإصلاح ولم ينجم عنه ثمة إصابات، وبسؤال المدعو محمد السيد عبد الحميد 56 سنة مراجع عام التنظيم بحي شرق المنصورة، ومقيم منطقة عزبة الشال دائرة قسم ثان المنصورة علل سبب ذلك لتراكم مياه الأمطار بصفة مستمرة على سقف العقار، وجارى إزالة مواطن الخطورة وعرض حالة العقار على لجنة المنشات الآيلة للسقوط.

وجاری استدعاء أحد المسئولين بالمجمع لسؤاله، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9257 لسنة 2020 إداري قسم ثان المنصورة ، وجاري العرض على النيابة العامة.