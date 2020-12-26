المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة: الوضع هادئ والأمن عزز انتشاره فى بغداد

كتب محمد عبد المجيد

أعلن اللواء تحسين الخفاجي، المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، منذ قليل فى تصريحات لسكاي نيوز عربية، إن الوضع في بغداد هادئ والقوات الأمنية عززت من انتشارها في شوارع العاصمة، مؤكدا على إن حماية أمن البعثات الدبلوماسية من أهم أولوياتنا.

وأضاف المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، إن هنالك أوامر أن تكون القوات الأمنية على أهبة الاستعداد خلال الأيام المقبلة، ونتعامل مع التحديات بشكل جدي.

وأشار اللواء تحسين الخفاجي، إلى أن واجبنا تقديم الأمن للبعثات الدبلوماسية ومنع وقوع الفوضى، مؤكدا على إن هنالك إرادة لفرض سيادة القانون وجادون في التعامل مع أي حالة تسيء للعراق أمام المجتمع الدولي.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد اعلن فى وقت سابقن إن "أمن العراق أمانة في أعناقنا، ولن نخضع لمغامرات أو اجتهادات".

وأضاف الكاظمي- في تغريدة له على "تويتر" نقلتها وكالة الانباء العراقية (واع)، يوم أمس الجمعة، "عملنا بصمت وهدوء على إعادة ثقة الشعب والأجهزة الأمنية والجيش بالدولة بعد أن اهتزت بفعل مغامرات الخارجين على القانون.. وطالبنا بالتهدئة لمنع زج بلادنا في مغامرة عبثية اخرى ولكننا مستعدون للمواجهة الحاسمة إذا اقتضى الأمر".