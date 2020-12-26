القليوبية تنتصر على العشوائيات وترفع الحصار عن 11 منطقة تحت قبضة الضغط العالى

القليوبية إبراهيم سالم

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية، مشروع إزالة كابلات كهرباء الضغط العالي الهوائية أعلى عدد 11 منطقة سكنية بحي شرق شبرا الخيمة بطول 6 كم، وذلك بعد أن تم الإنتهاء من إحلال تلك الكابلات بأخرى أرضية في مسار آخر داخل نطاق محافظة القاهرة، بتكلفة تصل إلى 750 مليون جنيه تم تمويلها بالكامل من صندوق تطوير المناطق العشوائية ضمن بروتوكول تعاون تم توقيعه مع وزارة الكهرباء ومحافظتي القاهرة والقليوبية، وذلك في خطوة هامة في سبيل القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة بمحافظة القليوبية.

وخلال الزيارة تفقد الهجان وصديق، المناطق العشوائية الجاري رفع الكابلات عنها، كما شهدا أيضاً أعمال رفع الكابلات التي تتم من خلال شركة نقل الكهرباء وسط فرحة غامرة من أبناء الحي الذين عاشوا لسنوات طويلة تحت قبضة خطوط الكهرباء الهوائية.

وأكد المحافظ، أن تلك المناطق يقطنها أكثر من 11000 أسرة كانت مهددة بخطر المجال الكهربائي "الضغط العالى "و التي كانت تتسبب في العديد من الحوادث، وأنه بناء على توجيهات القيادة السياسية بضرورة تأمين كافة المناطق الخطرة فقد تم التنسيق بين المحافظة والصندوق ووزارة الكهرباء ومحافظة القاهرة وتم إعداد خطة لإحلال ذلك الخط الهوائي بآخر أرضي يمر بالكامل بنطاق محافظة القاهرة وبناء عليه فقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجهات الأربعة وتم تنفيذ المشروع و إحلال الخط وهو ما يعمل على تأمين تلك المناطق و إزالة الخطورة عنها.

كما أكد المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماما كبيرا بتطوير المناطق العشوائية لما لها من مخاطر اجتماعية وأمنية وأقتصادية تهدد امن المجتمع، مشيرا إلى أن هذا المشروع تم تنفيذه بتكلفة بلغت 750 مليون جنيه تحملها الصندوق بالكامل وأن هذا المشروع يعمل على إزالة الخطورة عن عدد 15 منطقة غير آمنة منهم 11 منطقة بنطاق حي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية وهم "خلف نادى البلاستيك- إبراهيم لطفى –عزبة سليم – عزبة الصعايدة – مدينة السلام – الفتح – الفيلا- بهتيم – عزبة المرجوشى –مساكن إسكو –عزبة العرب" و4 مناطق بنطاق مناطق السد العالي والسلام بمحافظة القاهرة.

وجاءت الزيارة بحضور كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء مجدي العناني رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وإسلام رجب مدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القليوبية، والمهندس أسامة إسماعيل من الادارة المركزية لصندوق تطوير المناطق العشوائية.