الصحة الفلسطينية: الوضع الوبائى فى البلاد يتجه نحو الأصعب

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أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، أن الوضع الوبائى فى البلاد يتجه للأصعب والأخطر، بالرغم من استقرار المنحنى الوبائى فى بعض المحافظات خلال الايام الماضية، إلا أن البعض الآخر ما زال كما هو، وأوضح الشخرة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم/ السبت/ - أن عدم التنقل بين المحافظات لم يتم الالتزام به، ما أدى إلى اتساع المنحنى الوبائي، مشيرا إلى أن الأعداد ما زالت مرتفعة من ناحية الإصابات والوفيات، ونسبة الإصابات تتراوح من 15-35% من نسبة العينات المسحوبة.



وفيما يتعلق بوصول لقاحات كورونا لفلسطين، توقع الشخرة أنها ستكون متوفرة خلال الأسبوعين المقبلين، وأنه يتم التواصل مع الشركات العالمية ومنظمة الصحة العالمية لتوفيرها بأسرع وقت ممكن.