الزوجة السابقة لقاتل 3 رجال شرطة فرنسيين تؤكد تحذيرها للسلطات من عنفه

كتب أحمد علوى

قالت الزوجة السابقة للشخص الذى قتل ثلاثة من رجال الدرك والشرطة الفرنسية، إنها كانت قد حذرت من قبل السلطات من عنف هذا الرجل.

تحدثت الزوجة السابقة للرجل الذى قتل 3 من رجال الدرك خلال عملية إنقاذ لسيدة ضحية للعنف المنزلى، إلى وسائل الإعلام الفرنسية، قائلة، "لقد أطلقت عشرات التنبيهات، وحذرت السلطات من أن سلوكه يسمح له بارتكاب جرائم وكنت أعرف أنه خطير"، وإنها كانت على يقين أنه يوما ما سيقوم بقتل أحد.

وقالت الزوجة السابقة لهذا الزوج العنيف، إنها حتى خاطبت مارلين شيابا (وزيرة الدولة للمساواة بين الجنسين آنذاك)، ولم يتم عمل شىء إيجابى، وقيل لى فى كل مرة إنه سيهدأ بالتأكيد.

ويشار إلى أنه يوم الثلاثاء الماضي، فقد ثلاثة من رجال الدرك، أرنو مافيل وسيريل موريل وريمى دوبوي، حياتهم خلال تدخل فى بلدة سان جوست (بوى دو دوم). وأصيب رابع فيما عثر على المهاجم ميتا.

ومن المقرر قيام حفل تكريم يوم الاثنين 28 ديسمبر فى أمبرت، بحضور الوزيرين جيرالد دارمانين وفلورانس بارلي.