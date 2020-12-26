الرئيس اليمنى يؤكد مواجهة التحديات الاقتصادية على رأس أولويات الحكومة الجديدة

الرياض /أ ش أ/

أكد الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، أن أهم أولويات الحكومة الجديدة التى ستعمل عليها هى وقف تدهور الحالة الاقتصادية ودعم العملة الوطنية وبناء وتعزيز إيرادات الدولة ومؤسساتها المختلفة.

وشدد الرئيس هادى - فى اجتماع عقده مع الحكومة عقب أداء اليمين الدستورية، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، اليوم السبت - على أهمية أن تتحرك الحكومة كفريق واحد يمثل طموحات الشعب ويؤسس لمرحلة جديدة تلغى كل آثار الماضى لنتحرك باتجاه المستقبل، مشيرا إلى أن الحكومة أمامها فرصة كبيرة تستحق نفوسا كبيرة وهمة عالية، متجاوزة للصغائر ومتعالية عن المناكفات، وملتحمة مع هموم الشعب، ومتفهمة لحساسية المرحلة وتحدياتها.

وقال "صحيح أنكم قادمون من أحزاب وتكتلات ومناطق جغرافية مختلفة، لكن ليكن همكم الوطن والمواطن أولاً وأخيراً، فالوطن فوق الأحزاب وفوق الكل، ونحن فى مرحلة جديدة ونعول عليكم لتعملوا كفريق واحد، وهذه حكومة معظم أعضائها وجوه شابة، وعليكم الابتعاد عن أى مناكفات أو صراع، ويجب الحفاظ على سمعة وهيبة الدولة".

ولفت إلى أن هذه الحكومة تأتى اليوم وقد شعر الجميع بأن ضعف حضور الدولة هو أكبر الكوارث على اليمنيين، "ولذا فإنى أقول لكم وبوضوح إن الشعب ينتظر منكم الكثير وقد تحمل الكثير وسيكون معكم، وعليكم أن تكونوا معه فى توحيد الجهود والعمل تحت راية واحدة هى راية الدولة فقط ومؤسساتها الدستورية، وستمارس هذه الحكومة مهامها من جوهرة مدن اليمن عاصمتنا المؤقتة عدن التى ستكون عاصمة لليمنيين جميعا".

وأشار إلى أن كل الأولويات والتحديات التى ستواجه الحكومة تحتاج قبل كل شيء إلى تعزيز الصف الوطنى ونبذ كافة أشكال الفرقة والصراعات وتوحيد الصف للعمل كفريق واحد متناغم ومتجانس بعيداً كل البعد عن التخندق الحزبى والمناطقي.. مشدداً على ضرورة أن يسود الحكومة التآخى والتآلف ونبذ الانقسام والفرقة والتوجه نحو بناء الدولة ومؤسساتها والالتحام بالشعب وهمومه ومواجهة التحديات والمضى فى طريق المستقبل واليمن الجديد.

وثمّن الرئيس هادى الجهود المبذولة من الأشقاء فى تحالف دعم الشرعية وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية لإنجاح اتفاق الرياض.