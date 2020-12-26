اليوم السابع
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السبت، 26 ديسمبر 2020 03:55 م
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إندبندنت: 43% من سكان إنجلترا يخضعون للطبقة الرابعة من قيود كورونا

السبت، 26 ديسمبر 2020 03:01 م
إندبندنت: 43% من سكان إنجلترا يخضعون للطبقة الرابعة من قيود كورونا بوريس جونسون - رئيس الوزراء البريطانى
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة إندبندنت البريطانية ، إن ملايين  من البريطانيين دخلوا فى مستوى أعلى من قيود كورونا فى إنجلترا واسكتلندا ، مع تقديم ويلز وإيرلندا الشمالية لإجراءات أكثر صرامة من اليوم السبت ، مشيرة الى  أن حوالى 43% من سكان إنجلترا يخضعون للطبقة الرابعة من قيود كورونا، وهى الأكثر صرامة ، وجاءت القيود الجديدة التى يواجهها الملايين على خلفية ظهور سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا وانتشارها فى بريطانيا.

وكشف تقرير صادر من مجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية SAGE، وهي مجموعة استشارية رئيسية لمنظمة الصحة العالمية في أعمال اللقاحات، عن  ارتفاع منحنى الإصابات والوفيات داخل بريطانيا، خلال احتفالات أعياد الميلاد، بعد أن سجلت المملكة المتحدة 28 ألف و507 حالات إصابة، على الرغم من فرض قيود صارمة على نحو 38 مليون شخص، خوفا من تفشى السلالة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا


 


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