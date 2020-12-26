إزالة 402 حالة تعد وإشغالات من شوارع مدينة الفشن ببنى سويف.. صور

بنى سويف - هانى فتحي

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن ، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات من شوارع المدينة، برئاسة المهندس محمود شاهين رئيس المدينة وبحضور اللواء حسين أبو لطيعة مساعد مدير الأمن، والعقيد محمود مهنى مأمور مركز شرطة الفشن، والمقدم رامى كامل رئيس مباحث المرافق ، والرائد أحمد هديب رئيس وحدة مرور ببا، أحمد حسين نائب رئيس المدينة ، أحمد وهبة رئيس قسم الإشغالات .

وأسفرت الحملة عن إزالة 402 حالة إشغال متنوعة من شوارع المدينة عبارة عن ( تندات ، كراسى وطاولات، أعمدة، لافتات عشوائية بدون ترخيص، باعة جائلين وتعديات على الأرصفة ) وذلك باستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية ووسط تأمين من الشرطة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

وفى مجال المرور تم سحب 27 رخصة قيادة وتحرير 10 مخالفات نموذج 125 و28 تصالح فوري .



ازاله التعديات والإشغالات ببنى سويف



حملة لازالة التعديات والاشغالات بمدينة الفشن