أسرة الـ3 فتيات المتغيبات عن منزلهم بالمحلة تروى اللحظات الأخيرة قبل اختفائهن (فيديو)

الغربية – مصطفى عادل

التقى اليوم السابع بأسرة الفتيات الثلاث المتغيبات منذ 3 أشهر عن بيتهن فى المحلة، إذ ناشدت الأم خلال اللقاء الجهات المسئولة والشرطة لكى تعيد إليها بناتها، نافية ما تردد عن معرفتها بمكان تواجدهن قائلة: الناس اللى بتقول أنى أعرف مكانهم.. حرام عليكم.. ده أنا قلبى محروق عليهم وبمشى أتكفى فى الشارع وسنانى وقعت مش بعرف أكل لقمة من وقت اختفائهن".





وأوضحت والدة الفتيات الثلاث المتغيبات أن المختفيات هن: ياسمين 24 سنة وهى الكبيرة، نارمين 23، وندى الصغيرة وهى فى المرحلة الإعدادية، لافتة إلى أن امتحاناتها على وشك البدء، ومن الممكن أن تضيع عليها السنة إذ ظلت مختفية.

وأشارت والدة الفتيات الثلاث المختفيات، إلى أن والد الفتيات رجل طيب وأحسن تربية الفتيات، وأفنى عمره لكى ينالوا حقهم فى التعليم، موضحه أنهم لا يأخذون منهم ما يتحصلوا عليهم من وظائفهم، قائلة: "أبوهم شقى عمره صرفه عليهم، مش بناخد منهم جنيه، وكنا نفسنا بس نفرح بيهم".



فيما أوضح والد الفتيات لـ"اليوم السابع"، أنه لم يكن هناك أى مشكلة بينه وبين بنات سوى رفضهن الزواج ورفضهن التعارف على من يطلبونهن، قائلا: "مفيش خلاف بينى وبينهم.. كل يوم يجيلى عرسان، وهما عندهم مبدأ الرفض، لأ لأ على طول، مضيفا لما سألتهن: "فى حد طيب أنتوا مرتبطين بيه نستناه، قالوا لأ".



وعن يوم تغيبهن قال: فى يوم اختفائهن، أختهما الكبيرة "ياسمين" ذهبت إلى الأخت الأصغر نارمين فى مكان عملها واصطحبتها مع اختهما الصغرى ندى وأخبرتهما بحسب ما أخبرنا صاحب عملهما أنها قالت إنهن ذاهبات إلى خالتهن، لافتًا إلى أنهن أجرين اتصالات مع خالتهن وذهبن إليها ولكنهم لم يعثروا عليهن، فى أى مكان إلى أن حرروا محضرا فى قسم الشرطة

وشهدت مدينة المحلة الكبرى واقعة اختفاء 3 فتيات من أسرة واحدة منذ قرابة شهرين، فى ظروف غامضة، حيث حرر مواطن من بمحافظه الغربية، محضراً بتغيب بناته منذ شهر أكتوبر الماضى، ولم يستدل على مكانهن حتى الآن.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارا يفيد بتحرير المواطن "عصام .ع"، مقيم بمدينة المحلة محضراً باختفاء بناته بعد خروجهن، من المنزل لشراء بعض الأغراض المنزلية.

تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية والعقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود وضباط فرع البحث الجنائى بالمحلة، لكشف ملابسات الحادث وتتبع خط سير الفتيات الثلاث منذ خروجهن من المنزل وحتى وقت الاختفاء.