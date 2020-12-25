وفاة مخرج ومدير برامج بقناة الدلتا متأثرا بإصابته بكورونا وعزل زوجته منزليا

الغربية مصطفى عادل

توفى الدكتور سيد شحاتة، مخرج ومدير البرامج الرياضية فى قناة الدلتا الفضائية داخل العناية المركزة بمستشفى صدر المحلة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا وعزل زوجته منزليا.

كان المخرج الراحل قد ظهرت عليه أعراض الفيروس وجاءت نتيجة فحص العينات الخاصة به إيجابية، وتم وضعه بالعزل الصحي بمستشفى صدر المحلة لتلقى بروتوكول علاج الفيروس، وتدهورت حالته الصحية، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعى بالعناية المركزة، وتوفى متأثرا بإصابته بالفيروس القاتل، فيما تخضع زوجته للعزل المنزلى بعد إيجابية إصابتها بالفيروس.