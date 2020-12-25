مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول بسوهاج فى ظل كورونا

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، برئاسة ماهر عبدالخالق، وكيل الوزارة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلتين الابتدائية والاعدادية لهذا العام، وذلك وسط إجراءات احترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

من جانبه، قال ماهر عبدالخالق، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، في تصريح لليوم السابع، إن المديرية أنهت كافة الاستعدات الخاصة بامتحان الفصل الدراسى الأول لهذا العام، وتم عقد اجتماع موسع مع مديرين الإدارات على مستوى المحافظة، وتم مراجعة كافة التعليمات الصادرة في هذا الشأن مع التأكيد على تنفيذها كاملة غير منقوصة.

وأوضح أننا مستمرون في عملية تعقيم وتطهير المدارس، وشدد على التلاميذ بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا وارتداء الكمامة، وأننا قمنا بتكليف الإدارات بتوزيع الترددات الخاصة بالقنوات التعليمة بالإضافة بقيام فريق من تكنولوجيا المعلومات بالذهاب لمنازل الطلاب وإنزال الترددات إذا لزم الأمر.

وتم إعلان جدول امتحانات للمرحلة الابتدائية من الصف الرابع الابتدائي وحتى السادس الابتدائي، وكذلك مواعيد امتحانات مدارس الفصل الواحد من الصف الثاني الابتدائي وحتى السادس الابتدائي، ووفقا للجدول تجري امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي، يوم الأحد 10 يناير القادم، حيث يؤدى الطلاب امتحان اللغة العربية والخط، ويوم الثلاثاء 12 يناير امتحان الرياضيات والتربية الدينية، ويوم الخميس 14 يناير الدراسات الاجتماعية، ويوم الأحد 17 يناير امتحان العلوم، ويوم الأربعاء 20 يناير امتحان اللغة الإنجليزية.

وأضاف وكيل الوزارة، أن امتحان الصف السادس الإبتدائي فيبدأ يوم الإثنين 11 يناير بمادة اللغة العربية والخط، ويوم الأربعاء 13 يناير امتحان الرياضيات والتربية الدينية، ويوم السبت 16 يناير امتحان الدراسات الاجتماعية، ويوم الاثنين 18 يناير العلوم، ويوم الخميس 21 يناير امتحان اللغة الإنجليزية.

ويؤدى الطلاب امتحان الصف الأول الاعدادي بداية من يوم الأحد 10 يناير لمادة اللغة العربية والخط، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والثلاثاء 12 يناير امتحان اللغة الأجنبية، والخميس 14 يناير امتحان الدراسات الاجتماعية، والأحد 17 يناير العلوم والتربية الفنية، والأربعاء 20 يناير الهندسة والتربية الدينية.

وتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادى، يوم السبت 23 يناير حيث يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية، والتربية الرياضية لمدارس التربية الرياضية، والأحد 24 يناير، الجبر والاحصاء والتربية الفنية، والإثنين 25 يناير العلوم والتربية الدينية، والثلاثاء 26 يناير اللغة الأجنبية، الأربعاء 27 يناير الهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والسبت 30 يناير الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات.