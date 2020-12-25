محافظ سوهاج فى جولة ميدانية بمدينة أخميم.. صور

سوهاج محمود مقبول

قام اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، يرافقه أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، بجولة ميدانية بمدينة أخميم للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة أداء الجهاز التنفيذى بالمركز، بحضور حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم.

شملت جولة المحافظ تفقد شارع "حلمى الشريف" بعد انتهاء أعمال التطوير والتجميل بالشارع والتى شملت أعمال الرصف بالاتجاهين بطول 1500 متر، وعمل الأرصفة والبلدورات، والجزيرة الوسطى، بالإضافة إلى دهان أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء، وتشجير الشارع، ووجه المحافظ بالمتابعة المستمرة وتكثيف حملات النظافة والتجميل ورصف الشوارع المتفرعة للحفاظ على ما تحقق من تطوير.

كما تفقد "الفقى" أيضا كورنيش أخميم للوقوف على خطة تطويره، وبحث تحقيق الإستفادة القصوى من الشارع واظهاره بالمظهر الحضارى اللائق كمتنفس لأهالى أخميم.



تجميع أكشاك الكهرباء فى أخميم



شوارع أخميم