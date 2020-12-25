لبنان يكشف عن أول إصابة بفيروس كورونا المتحور على متن رحلة وصلت من لندن

كتب عامر مصطفى

أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن لبنان أعلن عن أول إصابة بفيروس كورونا المتحور التى تنتشر بسرعة فى بريطانيا، على متن رحلة وصلت من لندن.

وقال حمد حسن وزير الصحة القائم بالأعمال على تويتر "تم تسجيل حالة من الطفرة الجديدة من كوفيد-19 في رحلة 202 إم.إي القادمة من لندن في 21 (ديسمبر) نتوجه للوافدين من المملكة المتحدة خاصة على متن الرحلة المذكورة وذويهم بالتنبه والالتزام بالإرشادات الوقائية وتتابع الوزارة الحالة والمخالطين".

ويواجه النظام الصحي في لبنان ضغوطا مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا مما يضاعف من معاناة بلد يواجه أزمة مالية حادة وفي أعقاب انفجار ضخم دمر مرفأ بيروت وألحق أضرارا بالمستشفيات في العاصمة اللبنانية.

وسجل لبنان، الذي يبلغ عدد سكانه نحو ستة ملايين نسمة، ما يربو على ألف وفاة جراء الإصابة بمرض كوفيد-19.

يذكرأن، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 2708 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين بالوباء فى عموم لبنان إلى 165 ألفا و 933 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بى سى آر) التى أجريت فى المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت.

وأشارت الوزارة - فى بيان - إلى تسجيل 20 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى لبنان إلى 1353 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التى أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 21277 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.