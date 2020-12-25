اليوم السابع
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كشف طبى مجانى لـ552 مواطنا بقرية أبو هريرة بالفرافرة ضمن مبادرة حياة كريمة

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 02:37 م
كشف طبى مجانى لـ552 مواطنا بقرية أبو هريرة بالفرافرة ضمن مبادرة حياة كريمة جانب من القافلة الطبية المجانية فى قرية ابو هريرة بالفرافرة
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، تنفيذ قافلة طبية علاجية مجانية لأهالي قرية أبو هريرة التابعة لمركز الفرافرة، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لتوفير الرعاية الطبية لأهالي المناطق النائية.

وأضاف محروس، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 552 مواطنًا على مدى يومي 23 و24 ديسمبر الجاري، وتضمنت القافلة تخصصات طبية هي " الباطنة، والجراحة، والجلدية، والأطفال، والنساء، والأسنان"، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية المختلفة.

وأوضح محروس، أن محافظة الوادي الجديد تنسق مع الجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية الكبرى، للدفع بقوافل طبية بشكل مستمر، لسد العجز في التخصصات غير المتوفرة وتدعيم المنظومة الطبية.

ولفت إلى، أن القوافل الطبية التي تنفذها المديرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وبرعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط.


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