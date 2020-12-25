عرض مسرحى عن مخاطر الهجرة غير الشرعية ضمن مبادرة "مراكب نجاة" بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، العرض المسرحى "السراب" والذى يعد أولى مساهمات محافظة المنيا فى عملية التثقيف والتوعية الخاصة بمخاطر الهجرة غير الشرعية ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب نجاة" والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية فى منتدى شباب العالم 2019.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا وأميرة نبيل، الباحثة بالمجالس التخصصية برئاسة الجمهورية، وعدد من نواب مجلسى النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارات، وأولياء أمور الطلاب المشاركين فى العرض المسرحى.

وبدأ العرض بإلقاء كلمة مسجلة بالفيديو للسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، حيث أشادت فيها بجهود اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ودعمه المتواصل لإنجاح مبادرة "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وجهوده فى توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل للشباب بالمحافظة، معربة عن سعادتها بالعرض المسرحى المتميز لمواهب أبناء المحافظة، لافتة إلى انه سيتم عرضه بكافة المحافظات وعبر الصفحة الرسمية للوزارة.

وأكد المحافظ، خلال كلمته على الدعم الكامل والمستمر لتقديم كل سبل التعاون للخروج بكامل الاستفادة من مبادرة «مراكب النجاة» بما يضمن الحفاظ على شباب المحافظة من مهالك الهجرة غير الشرعية، قائلا: "نحن أولى بأبنائنا وبجهدهم لخدمة وطنهم والمشاركة فى تنمية حقيقية".

وأضاف المحافظ، أن المحافظة تعمل من خلال عدة مبادرات أطلقتها لتوفير مشاريع خاصة للأهالى تكون مصدرًا للرزق لهم، وذلك من خلال قروض برنامج «مشروعك» وصندوق التنمية المحلية، وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة، وذلك فى سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة، مشيرا إلى أن المحافظة يتم تنفيذ بها العديد من المشروعات الاستثمارية مما يؤدى لإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لفتح المجالات وفرص العمل للشباب، والعمل على اتاحة كافة المجالات للقضاء على ظاهرة الهجرة الغير شرعية.

وأوضح المحافظ، فى كلمته أن هناك تكليفات من القيادة السياسية للدولة، بوضع محافظة المنيا، من أوائل المحافظات على خارطة إطلاق المبادرة لتنفيذ أعمالها بقرى المحافظة، حيث تعد محافظة المنيا المحطة الرابعة من المحافظات التى يتم بها فعاليات المبادرة، مشيراً إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على جاهزية تامة للتنسيق والمتابعة مع وزارة الهجرة لإنجاح تلك المبادرة، والعمل على تسخير كافة الإمكانيات لتحقيق الأهداف المطلوبة من إطلاق تلك المبادرة فى كافة انحاء المحافظة، وذلك حفاظا على شبابنا من مهالك الهجرة الغير شرعية.

وأشاد المحافظ، بالعمل المسرحي، وكافة القائمين عليه، وفى ختام كلمته دعا الشباب بأن عليهم أن يثقوا فى وطنهم الذى يعد بمثابة أرض العطاء والأمن والاستقرار، وأن يثقوا فى قدراتهم وإمكانياتهم على النجاح داخل وطنهم مهما كانت التحديات، قائلا: نحن فى انتظار نجاحاتكم وتقديمكم لأنفسكم كقدوة مُشرفة للأجيال القادمة.

من جانبه، أكد نائب محافظ المنيا، أن العرض المسرحى "السراب" تضمن رؤية ورسالة بهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ورسالة مباشرة وقوية تسهم فى تشكيل الوعى بصورة أكثر تأثيراً، خاصة وأن الأعمار المجسدة للعمل متقاربة مع أعمار الشباب الذين يلجئون للهجرة غير الشرعية.

وأضاف نائب المحافظ، أن العرض المسرحى جسد النهاية المفزعة نتيجة التفكير الخاطئ لبعض الشباب والتى غالبا ما تنتهى بهم فى قاع البحر أو بين يدى الميلشيات الارهابية والتى تستخدمهم كدروع بشرية لتحقيق أجندات تمولها الدولة الداعمة للإرهاب.

وأشار نائب المحافظ إلى أنه تم إعداد خطة كاملة لعرض تلك المسرحية بكافة مراكز ومدن المحافظة وفى محافظات أخرى لتساهم فى توعية شبابنا بكيفية اختيار الطرق البديلة للطرق غير الشرعية التى تحمى حياتهم، وتحفظ كرامتهم وتحقق أحلامهم، معربا عن شكره للجهود المبذولة من قبل السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، لما تقدمه من تعاون مع المحافظات لمكافحة تلك الظاهرة وتوعية وتثقيف أبنائنا، ومقدما الشكر للواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، على رعايته ودعمه وكافة التسهيلات لتنفيذ العمل المسرحي، وكافة الجهات التى شاركت فى إعداد وتقديم العرض من المواهب الناشئة بمدرسة الزهراء الخاصة ببنى مزار، ومديريات الصحة والتعليم والشباب والرياضة.

العرض المسرحى {السراب} من إنتاج محافظة المنيا، بالتعاون مع مدرسة الزهراء الخاصة ببنى مزار وفكرة دكتور محمد محمود نائب المحافظ وتأليف أميرة نبيل وحمدى طلبة

وكرم المحافظ، فى نهاية العرض القائمين على العرض المسرحي، كما كرم نائب المحافظ والسكرتير العام للمحافظة فريق العمل بالعرض وعدد من المشاركين فيه.



أثناء تسليم شهادات التقدير



العرض المسرحى



جانب من المشاركين فى العرض المسرحى