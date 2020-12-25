شمال سيناء تسجل حالتى وفاة و8 حالات إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

فيما بلغت إجمالى إحصائيات المرض منذ ظهور الجائحة التى سجلت بنطاق مختلف أنحاء المحافظة 199 حالة إيجابية، 943 حالة شفاء، و59 حالة وفاة.

كما أعلنت صحة شمال سيناء، تجهيز المركز الحضرى ببئر العبد موقع لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا حال وصوله إلى المحافظة على أن يتم تحديد الفئات المستهدفة بالتطعيم وسيتم توفير الطواقم الطبية والتجهيزات الطبية وعمليات التسجيل والإحصاء للمترددين حسب الفئات المصنفة.

وسبق وقام الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه عبدالعال البدرى سكرتير عام المحافظة المساعد، بتفقد المبنى الاجتماعى باستاد العريش الرياضى لتجهيز موقع لتطعيم المواطنين بلقاح الكورونا حال وصوله إلى المحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم تحديد الفئات المستهدفة من المرحلة الأولى للتطعيم باللقاح من قبل وزارة الصحة، وأن ستتم متابعة توفير التجهيزات الطبية وعمليات التسجيل والاحصاء للمترددين حسب الفئات المصنفة.