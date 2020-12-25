اليوم السابع
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شمال سيناء تسجل حالتى وفاة و8 حالات إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 02:58 م
شمال سيناء تسجل حالتى وفاة و8 حالات إصابة بكورونا خلال 24 ساعة مستشفيات العزل - أرشيفية
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أعلنت مديرية صحة شمال سيناء، فى بيانها اليومى بشأن متابعة كورونا تسجيل حالتى وفاة وتسجيل 8 حالات إيجابية و22 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت تسجيل 169 حالة عزل منزلى، و14 حالات حجز بالمستشفيات.

فيما بلغت إجمالى إحصائيات المرض منذ ظهور الجائحة التى سجلت بنطاق مختلف أنحاء المحافظة 199 حالة إيجابية، 943 حالة شفاء، و59 حالة وفاة.

كما أعلنت صحة شمال سيناء، تجهيز المركز الحضرى ببئر العبد موقع لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا حال وصوله إلى المحافظة على أن يتم تحديد الفئات المستهدفة بالتطعيم وسيتم توفير الطواقم الطبية والتجهيزات الطبية وعمليات التسجيل والإحصاء للمترددين حسب الفئات المصنفة.

وسبق وقام الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه عبدالعال البدرى سكرتير عام المحافظة المساعد، بتفقد المبنى الاجتماعى باستاد العريش الرياضى لتجهيز موقع لتطعيم المواطنين بلقاح الكورونا حال وصوله إلى المحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم تحديد الفئات المستهدفة من المرحلة الأولى للتطعيم باللقاح من قبل وزارة الصحة، وأن ستتم متابعة توفير التجهيزات الطبية وعمليات التسجيل والاحصاء للمترددين حسب الفئات المصنفة.

بيان محافظة شمال سيناء عن فيروس كورونا
بيان محافظة شمال سيناء عن فيروس كورونا

 


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