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تركى آل الشيخ يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا ويدعو للمسارعة بأخذه.. فيديو وصور

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 09:23 م
تركى آل الشيخ يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا ويدعو للمسارعة بأخذه.. فيديو وصور تركى آل الشيخ
كتب هيثم سلامة

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أعلن المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تلقيه لقاح فيروس كورونا، داعيا مواطنيه للحصول عليه فى أقرب وقت. 

 

وكتب تركى آل الشيخ، عبر حسابه بموقع تويتر: "أخذت الجرعة الأولى من لقاح pfizer-Biontech.. والحمد لله الأمور تمام ولم أشعر بأى شيء وأدعوكم للمسارعه بأخذه".

تركى آل الشيخ يتلقى لقاح كورونا (1)
 
وكانت وكالة الأنباء السعودية ذكرت اليوم، الجمعة، أن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان تلقى الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 التى يتم تلقيها فى المملكة ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد-19 التى تنفذها وزارة الصحة.

تركى آل الشيخ يتلقى لقاح كورونا (3)

وتلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كورونا، التى تنفذها وزارة الصحة، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

تركى آل الشيخ يتلقى لقاح كورونا (4)

تركى آل الشيخ يتلقى لقاح كورونا (2)


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