وأضاف بين –في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- إن العلاقات الصينية العربية أصبحت نموذجا للعلاقات بين الدول من جهة، وقدوة للتعاون بين دول الجنوب من جهة أخرى.



وتابع بين أن الرئيس الصيني "شي جين بينج" أجرى 10 مكالمات هاتفية وتبادل 20 رسالة مع قادة الدول العربية خلال العام الجاري، ما قدم سلسلة من التوجيهات الاستراتيجية لتطوير العلاقات الصينية العربية، مؤكدا أن الجانبين تبادلا التعاون والمساعدات بعد ظهور مرض كوفيد-19، عبر تقديم المواد الطبية والاحترازية للطرف الآخر، وتقاسم التجارب الإيجابية، والتعاون في مجال تطوير اللقاحات.



وأشار بين إلى أن الجانبين يدعمان بعضهما البعض في الملفات التي تتناول المصالح الجوهرية لكلا الجانبين، كما بذلا جهودا مضنية من أجل تعزيز التعددية والعدل والإنصاف الدوليين.