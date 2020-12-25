إصابة مدير مستشفى صدر فى المنوفية بفيروس كورونا

المنوفية - محمد فتحى

أصيب الدكتور خالد عجمى مدير مستشفى الصدر بمنوف بمحافظة المنوفية بفيروس كورونا، ويخضع للعزل المنزلى.



وكان الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، قد أجرى جولة مفاجئة على مستشفى حميات شبين الكوم، وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل بالمستشفى والخدمة الطبية المقدمة للمرضى .

وتفقد أقسام المستشفى المختلفة وأقسام العزل والعناية المركزة لحالات الكورونا، وكذلك متابعة زيادة اعداد الاسرة المخصصة للعزل طبقا للخطة الموضوعة، وكذلك التأكد من توافر الاكسجين بالمستشفى وتوافر الادوية والمستلزمات الطبية والواقيات الشخصية وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، وقدم الشكر للطاقم الطبى بالمستشفى للجهد المبذول لخدمة وراحة المرضى.

وأكد تواصل المرور على جميع المستشفيات صباحا ومساء خلال أيام الأسبوع وأيام العطلات للتأكد من انضباط العاملين وتقديم خدمة جيدة للمرضى، والتأكيد على توافر الأكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية والعمل على تذليل أى عقبات فى حينه .